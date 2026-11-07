Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklık düşecek, pek çok ilde kar yağışı etkili olacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 7 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı: 2 bölgede kar yağışı bastıracak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi, pek çok bölgede yağmur ve kar yağışı ile kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri için hafif ve orta şiddette zirai don uyarısı yapıldı. Artvin, Kastamonu, Diyarbakır, Van ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın 40-70 km/saat hızla kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR

Cumartesi günü yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Soğuk havayla birlikte cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif ve yer yer orta şiddette zirai don görülecek.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç Ege ve İç Anadolu’da sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

19 İL İÇİN SARI KOD

Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Kastamonu, Muş, Siirt, Van, Batman, Bartın, Düzce, Bingöl, Bolu, Hakkari, Mardin, Rize, Sinop, Zonguldak, Şırnak ve Karabük için sarı kodlu uyarı verildi.

İşte bölgelere göre illerimizde beklenen hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Çankırı ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinin yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı