TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 11:57

Mohamed Salah transferi gelir kapısını açtı: 70 iş insanı temasta, uçak seferleri başlıyor

Trabzonspor'un rekor Mohamed Salah transferi ticari kapıları açtı. Mısır-Türkiye arasında turizm hareketlenirken doğrudan uçak seferlerine ilişkin anlaşmalar yapılacağı belirtildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 70 iş insanının Kahire ile temasta olduğunu söyledi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Mohamed Salah transferi gelir kapısını açtı: 70 iş insanı temasta, uçak seferleri başlıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 11:57

ile her sezon 10 milyon euro maaş ve 7 milyon euro imza parasına anlaşan 'ın oluşturduğu sevgi seli Mısır'ın başkenti 'den birçok Arap ülkesine ulaşıyor.

SALAH TRANSFERİYLE MISIR-TÜRKİYE ARASINDA GÜÇLÜ BAĞ KURULDU

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Salah transferiyle birlikte Mısır ve Türkiye arasında güçlü bir bağ kurulduğunu söyledi.

Mohamed Salah transferi gelir kapısını açtı: 70 iş insanı temasta, uçak seferleri başlıyor

Şen, ülkeler arasında turizm ve ticaret ilişkisi kurabilmek adına Trabzon heyetinin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği paydaşlığında Kahire'de Business-to-Business (B2B) toplantısı düzenlediğini kaydetti.

TARİFELİ UÇAK SEFERLERİ BAŞLATILMASI HEDEFLENİYOR

Resepsiyonda 1000 kişiyi ağırladıklarını dile getiren Şen, "Önümüzdeki dönemde hedefimiz Mısır'dan, Muhammed Salah'ın oluşturduğu sevgi halesi, alaka ve cazibe sayesinde güzel Trabzon'umuza yalnızca charter değil, doğrudan tarifeli uçak seferleri başlatmaktır." diye konuştu.

Mohamed Salah transferi gelir kapısını açtı: 70 iş insanı temasta, uçak seferleri başlıyor

TURİZM GELİŞTİ

Şen, bu girişimlerin sonuçlarının güzel olacağını düşündüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben ilk defa Trabzon eşrafıyla burada bir araya geldim Büyükelçi olarak. Eşim Trabzonlu, dün akşam bana Trabzon forması da hediye edildi. 'Şen' diye de yazmışlar soyismimi. Zaten eş tarafından Trabzonluyduk, şimdi formayı da alınca ilan ettim resmen Trabzonsporluyum diye. İnşallah şahsen de yakında geleceğim, bir maçı da izleyeceğim."

Trabzon'un ve Trabzonspor'un desteği hak ettiğini anlatan Şen, Salah'ın iki ülke arasında turizmin gelişmesine katkıda bulunduğunu, Trabzon'da onu görmek için vize alıp şehre giden Mısırlılar olduğunu anlattı.

Mohamed Salah transferi gelir kapısını açtı: 70 iş insanı temasta, uçak seferleri başlıyor

HEYETTEKİ 70 İŞ İNSANI KAHİRE'DE TEMASLARDA BULUNDU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı de Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından Mısır'la ilişkilerin ivme kazandığını belirterek "Mısır ile Türkiye ilişkileri yeni bir düzleme girdi. Biz de Trabzon'la Kahire'nin arasındaki işbirliğini, güç birliğini ortaya koymak istiyoruz." dedi.

Genç, 70 iş insanının da aralarında bulunduğu 160 kişilik heyetle Mısır'a geldiklerini aktararak "Gördüğümüz manzara bize hem umut verdi hem de mutlu etti. Çok güzel sonuçlar alacağız inşallah. Beklediğimizin üstünde bir atmosfer gördük. 258 Mısırlıyla B2B alanda faaliyet gösteren firmalar diyaloğa geçti." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası Mohamed Salah'tan olay paylaşım! Siyah-beyazlılara şok gönderme
ETİKETLER
#trabzonspor
#Kahire
#ahmet metin genç
#mohamed salah
#Salih Mutlu Şen
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.