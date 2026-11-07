Mohamed Salah transferi gelir kapısını açtı: 70 iş insanı temasta, uçak seferleri başlıyor

Trabzonspor ile her sezon 10 milyon euro maaş ve 7 milyon euro imza parasına anlaşan Mohamed Salah'ın oluşturduğu sevgi seli Mısır'ın başkenti Kahire'den birçok Arap ülkesine ulaşıyor.

SALAH TRANSFERİYLE MISIR-TÜRKİYE ARASINDA GÜÇLÜ BAĞ KURULDU

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Salah transferiyle birlikte Mısır ve Türkiye arasında güçlü bir bağ kurulduğunu söyledi.

Şen, ülkeler arasında turizm ve ticaret ilişkisi kurabilmek adına Trabzon heyetinin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği paydaşlığında Kahire'de Business-to-Business (B2B) toplantısı düzenlediğini kaydetti.

TARİFELİ UÇAK SEFERLERİ BAŞLATILMASI HEDEFLENİYOR

Resepsiyonda 1000 kişiyi ağırladıklarını dile getiren Şen, "Önümüzdeki dönemde hedefimiz Mısır'dan, Muhammed Salah'ın oluşturduğu sevgi halesi, alaka ve cazibe sayesinde güzel Trabzon'umuza yalnızca charter değil, doğrudan tarifeli uçak seferleri başlatmaktır." diye konuştu.

TURİZM GELİŞTİ

Şen, bu girişimlerin sonuçlarının güzel olacağını düşündüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben ilk defa Trabzon eşrafıyla burada bir araya geldim Büyükelçi olarak. Eşim Trabzonlu, dün akşam bana Trabzon forması da hediye edildi. 'Şen' diye de yazmışlar soyismimi. Zaten eş tarafından Trabzonluyduk, şimdi formayı da alınca ilan ettim resmen Trabzonsporluyum diye. İnşallah şahsen de yakında geleceğim, bir maçı da izleyeceğim."

Trabzon'un ve Trabzonspor'un desteği hak ettiğini anlatan Şen, Salah'ın iki ülke arasında turizmin gelişmesine katkıda bulunduğunu, Trabzon'da onu görmek için vize alıp şehre giden Mısırlılar olduğunu anlattı.

HEYETTEKİ 70 İŞ İNSANI KAHİRE'DE TEMASLARDA BULUNDU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından Mısır'la ilişkilerin ivme kazandığını belirterek "Mısır ile Türkiye ilişkileri yeni bir düzleme girdi. Biz de Trabzon'la Kahire'nin arasındaki işbirliğini, güç birliğini ortaya koymak istiyoruz." dedi.

Genç, 70 iş insanının da aralarında bulunduğu 160 kişilik heyetle Mısır'a geldiklerini aktararak "Gördüğümüz manzara bize hem umut verdi hem de mutlu etti. Çok güzel sonuçlar alacağız inşallah. Beklediğimizin üstünde bir atmosfer gördük. 258 Mısırlıyla B2B alanda faaliyet gösteren firmalar diyaloğa geçti." diye konuştu.