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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:27

Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası Mohamed Salah'tan olay paylaşım! Siyah-beyazlılara şok gönderme

Süper Lig'de Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği dev derbiye golüyle damga vuran Mohamed Salah, maçın ardından sosyal medya hesabından siyah-beyazlı camiaya göndermede bulunduğu paylaşımla gündemi sarstı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası Mohamed Salah'tan olay paylaşım! Siyah-beyazlılara şok gönderme
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:27

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında dev bir mücadeleye sahne olan 'ta , sahasında ’ı ağırladı. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada bordo-mavililer; Ozan Tufan ve yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi ’ın kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası Mohamed Salah'tan olay paylaşım! Siyah-beyazlılara şok gönderme

Saha içindeki performansıyla galibiyette başrol oynayan Mohamed Salah, mücadelenin ertesi sabahında ise saha dışındaki hamlesiyle kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası Mohamed Salah'tan olay paylaşım! Siyah-beyazlılara şok gönderme

TRANSFER MASASINDAKİ GERİLİM YENİDEN ALEVLENDİ

Yaz transfer döneminde bordo-mavili renklere imza atmadan önce Beşiktaş ile uzun süre pazarlık masasında oturan Mısırlı yıldızın transferi, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmemişti.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası Mohamed Salah'tan olay paylaşım! Siyah-beyazlılara şok gönderme

O dönem Beşiktaş cephesinden sürece ilişkin sert açıklamalar gelmiş, Beşiktaş Yöneticisi Serdal Adalı, transferin neden yattığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık %35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz."

Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası Mohamed Salah'tan olay paylaşım! Siyah-beyazlılara şok gönderme

Siyah-beyazlı yönetimin masadan kalkmasının ardından devreye giren Trabzonspor, Mısırlı yıldız ve temsilcisiyle yürüttüğü görüşmeleri olumlu sonuçlandırarak bombayı patlatmıştı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası Mohamed Salah'tan olay paylaşım! Siyah-beyazlılara şok gönderme

"YÜZDE OTUZ BEŞ" PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI YIKTI GEÇTİ

Beşiktaş ağlarını sarsarak Trabzonspor formasıyla derbi zaferi yaşayan Salah, maçın ardından kişisel Instagram hesabından gol sevincine ait bir fotoğraf paylaştı. Mısırlı futbolcunun, paylaşımının açıklama kısmına Türkçe olarak "yüzde otuz beş" yazması dikkatlerden kaçmadı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası Mohamed Salah'tan olay paylaşım! Siyah-beyazlılara şok gönderme

Yaz transfer döneminde Beşiktaş yönetimiyle yaşanan komisyon krizine imalı bir göndermede bulunan deneyimli kanat oyuncusunun bu hamlesi, Trabzonsporlu taraftarlarca coşkuyla karşılanırken, siyah-beyazlı futbolseverlerin ise tepkisini çekti.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Ozan Tufan
#trabzonspor
#Futbol
#papara park
#mohamed salah
#Spor
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