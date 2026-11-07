Ankara'daki turnuvada yumruklu kavga! Sahaya tabancayla girdi

Ankara'da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında kavga çıktı. 5 Kasım'da amatör takımlar arasında halı saha turnuvasında iki oyuncu arasındaki anlaşmazlık büyüyürek kavgaya dönüştü. İki takımın oyuncuları da araya girince kavga büyüdü.

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HABERİN ÖZETİ Ankara'daki turnuvada yumruklu kavga! Sahaya tabancayla girdi Ankara'da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında iki oyuncu arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü ve kavgaya diğer oyuncular da dahil oldu. Ankara'da amatör takımlar arasında halı saha turnuvasında kavga çıktı. Kavga, iki oyuncu arasındaki anlaşmazlığın büyümesiyle başladı. Diğer takım oyuncularının da kavgaya dahil olmasıyla olay büyüdü. Sahadaki gerginlik tekme ve yumruklarla kavgaya dönüştü. Canlı yayın sırasında çekilen görüntülerde bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği görüldü.

Sahadaki gerginlik, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Turnuvanın düzenlendiği halı sahanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde, bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği anlar da yer aldı.