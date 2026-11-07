Ankara'daki turnuvada yumruklu kavga! Sahaya tabancayla girdi

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İstanbul
Ankara'da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında kavga çıktı. 5 Kasım'da amatör takımlar arasında halı saha turnuvasında iki oyuncu arasındaki anlaşmazlık büyüyürek kavgaya dönüştü. İki takımın oyuncuları da araya girince kavga büyüdü.
Sahadaki gerginlik, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Turnuvanın düzenlendiği halı sahanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde, bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği anlar da yer aldı.