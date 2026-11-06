Avrupa’da medya şirketlerine e-postayla bombalı saldırı tehdidi: Binalar boşaltıldı

İtalya, Çekya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde uçaklara yönelik peş peşe bomba ihbarı sonrası bu kez şirketler hedefe konuldu. İrlanda'da e-postayla bombalı saldırı tehdidi alan, aralarında kamu yayıncısı RTE'nin de bulunduğu 4 medya şirketinden 3'ü binalarını tahliye etti.

E-POSTAYLA YOLLADILAR

RTE'de yer alan habere göre, kuruma bu sabah e-postayla bombalı saldırı tehdidi yöneltildi. Kurumun Donnybrook yerleşkesinde yer alan binada çalışan gazeteciler ve görevliler, tehdidin ardından binadan tahliye edildi.

Çalışanlar güvenli yerlerde toplanırken olay yerine çok sayıda polis ve polis köpeği sevk edildi. Bu sırada RTE'de canlı yayınlar durdurulurken yalnızca RTE Radio 1'deki RTE's Today programı canlı yayına devam etti.

EVDEN ÇALIŞMA TALİMATI VERİLDİ

İrlanda'daki Mediahuis ve Independent News Media şirketlerinin binaları da e-postayla gönderilen tehdidin ardından boşaltıldı. Tahliye edilen çalışanlara evden çalışma talimatı verildi.

E-postayla saldırı tehdidi alan Virgin Media ise tahliye edilmezken canlı yayınlarına devam etti. İrlanda polisi, saldırı tehditlerinin incelendiğini açıklarken Başbakan Micheal Martin, tehdidin koordineli bir girişim olup olmadığını söylemenin bu aşamada erken olduğunu dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Simon Harris de "Şu aşamada kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz ancak polis, güvenlik güçlerimiz ve siber güvenlik uzmanlarımız gelişmeleri çok ciddi şekilde ele alıyor." dedi.

Harris, Avrupalı paydaşlarla da durumu gözlemleyeceklerini ifade etti.