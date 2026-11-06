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Dünya
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:30

Avrupa'da uçaklara yönelik bomba alarmı: Bir ihbar daha yapıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da uçaklara yönelik bomba ihbarları paniği yaşanıyor. Prag'da uçaklara yönelik bugün de bomba ihbarı yapıldı. İtalya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde de en az 17 uçak için ihbar yapıldı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Avrupa'da uçaklara yönelik bomba alarmı: Bir ihbar daha yapıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:30

'nın başkenti Prag'da dün 4 uçağa yönelik bomba ihbarının ardından bugün de Vaclav Havel Havalimanı'na gelen ve buradan kalkan çok sayıda uçak için bomba ihbarı alındığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA İHBAR ALINDI

Çek polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, havalimanına gelen ve buradan kalkan çok sayıda uçağa patlayıcı yerleştirildiği yönünde yeniden ihbar alındığı belirtildi.

Havalimanı yetkilileriyle işbirliği içinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedilen açıklamada, önlemlerin havalimanının olağan işleyişine etkisinin asgari düzeyde tutulduğu aktarıldı. Açıklamada, olayın incelenmesine devam edildiği bildirildi.

İHBARLAR 9 UÇUŞU KAPSIYOR

Prag Vaclav Havel Havalimanı Sözcüsü Denisa Hejtmankova, Çek haber ajansı CTK'ye yaptığı açıklamada, bugünkü ihbarların Prag'a gelen 4 ve buradan kalkacak 5 olmak üzere toplam 9 uçuşu kapsadığını bildirdi. Hejtmankova, ilgili uçakların tamamının yerde olduğunu ve polis kontrollerinin sürdüğünü belirtti.

PRAG'DAN BÜKREŞ'E GELEN YOLCU UÇAĞI İÇİN DE BOMBA İHBARI ALINDI

Romanya İstihbarat Servisi (SRI) de bu sabah Çekya'nın başkenti Prag'dan gelen Bükreş'teki Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçak için bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

SRI, yaptığı yazılı açıklamada, dün de Bükreş'e iniş yapan bazı uçaklar için benzer ihbarların yapıldığını ancak asılsız çıktığını anımsatarak, ekiplerin bölgede gerekli incelemeleri yaptığını ifade etti.

DÜNKÜ İHBARLARDA PATLAYICI BULUNMAMIŞTI

Prag'a gelen 4 uçak ve havalimanına yönelik dün de bomba ihbarı yapılmış, uçaklarda, havalimanında ve çevresinde gerçekleştirilen aramalarda patlayıcıya veya başka bir tehlikeli cisme rastlanmamıştı.

Güvenlik önlemleri öğle saatlerinden önce kaldırılmış, soruşturmayı Terörizm, Aşırılıkçılık ve Siber Suçlarla Mücadele Ulusal Merkezi devralmıştı.

Öte yandan son günlerde Avrupa'da çeşitli güzergahlarda sefer yapan çok sayıda uçağa bomba ihbarında bulunulmuş, yapılan incelemelerde patlayıcıya rastlanmamıştı.

Avrupa'da İtalya, Fransa, Belçika, Çekya ve Bulgaristan dahil birçok ülkede bomba ihbarları nedeniyle en az 17 yolcu uçağı acil iniş yaptı.

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#Prag
#çekya
#Vaclav Havel Havalimanı
#Denisa Hejtmankova
#Romanya İstihbarat Servisi
#Dünya
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