Afyonkarahisar'da katilin yakalanma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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İstanbul
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan zanlının gasp ettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulunmuş, araçta mühimmat ele geçirilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için saatlerce çalışma sürdürülmüştü. Dron destekleri çalışmalar sonucu zanlının Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanma anları kameralara yansıdı.