E-5'te gece yarısı panik anları: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, patlamalar art arda geldi

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi mevkii E-5 Avcılar istikametinde gece saat 23.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Yabancı uyruklu M.A. yönetimindeki 34 TC 9484 plakalı otomobilden seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark edip aracını hemen sağ şeride çeken sürücü kıl payı kendini dışarı atarken, otomobil saniyeler içinde adeta alev topuna döndü. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın nedeniyle E-5 ve yan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler güçlükle söndürüldü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı feci olayda otomobil tamamen demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. Polisin kontrollü sağladığı trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.