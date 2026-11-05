Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tansiyon yükseldi: Milletvekilleri birbirine girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Komisyonda görüşmeler devam ederken AK Parti, İYİ Parti ve YENİ Parti milletvekilleri arasında fon tartışması çıktı. Hakarete varan tartışmaların ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürürken o gergin anlar anbean kameralara yansıdı.