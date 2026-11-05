Tom ve Jerry hayranı kedi görenleri şaşkına çevirdi: Görünce ekrana kilitleniyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eskişehir'deki bir şantiyede çaycılık yapan Serpil Yüksel'in sahiplendiği yavru kedi, cep telefonundan açılan çizgi filmleri dikkatle izleyerek görenleri şaşırtıyor. Kısa sürede Serpil Yüksel'in kokusuna ve ilgi odağına alışan yavru kedi, sahibinin telefonundan dizi ve çizgi film izleme alışkanlığı kazandı. Yüksel'in çağırmasıyla masanın üzerine gelen ve cep telefonunda açılan Tom ve Jerry gibi çizgi filmleri izleyen sevimli kedi, görenlerin ilgisini çekiyor.