Tom ve Jerry hayranı kedi görenleri şaşkına çevirdi: Görünce ekrana kilitleniyor

Eskişehir'deki bir şantiyede çaycılık yapan Serpil Yüksel'in sahiplendiği yavru kedi, cep telefonundan açılan çizgi filmleri dikkatle izleyerek görenleri şaşırtıyor. Kısa sürede Serpil Yüksel'in kokusuna ve ilgi odağına alışan yavru kedi, sahibinin telefonundan dizi ve çizgi film izleme alışkanlığı kazandı. Yüksel'in çağırmasıyla masanın üzerine gelen ve cep telefonunda açılan Tom ve Jerry gibi çizgi filmleri izleyen sevimli kedi, görenlerin ilgisini çekiyor.

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