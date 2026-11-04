Kütüphaneye ayı girdi: Önce atıştırmalıkları yedi ardından yeni çıkan kitaplara baktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde bulunan Mammoth Lakes Kütüphanesine ayının girdiği görüntüler yayımlandı.

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HABERİN ÖZETİ Kütüphaneye ayı girdi: Önce atıştırmalıkları yedi ardından yeni çıkan kitaplara baktı Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde bulunan Mammoth Lakes Kütüphanesine bir ayının girerek personel odasındaki yiyecekleri yediği ve ardından kütüphaneyi terk ettiği bildirildi. Ayı, kütüphanenin açılış saati öncesinde içeri girdi. Personel odasındaki atıştırmalık dolabından fıstık ezmesi, şeftali kapları, kurabiye ve bal yedi. Olay sırasında binada personel bulunmuyordu. Kütüphane raflarında veya kitaplarda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Mono Bölge Kütüphaneleri Direktörü Josef Bopp ayının sabah kütüphanenin açılış saati öncesinde girdiğini söyledi. Doğrudan personel odasındaki atıştırmalık dolabına yönelen ayının fıstık ezmesi, şeftali kapları, kurabiye ve bir kavanoz bal yediği bildirildi.

Yemekten sonra kütüphane içinde kısa bir tur atan ve yeni çıkan kitaplar ile danışma masasını inceleyen ayı, daha sonra kütüphaneden ayrıldı.

Olay sırasında binada personel bulunmadığı ve kütüphane raflarında ya da kitaplarda herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.