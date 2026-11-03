İzmir'de pes dedirten görüntüler: Lisede öğrenciler ağacı yakıp alevlerin önünde gülerek poz verdi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı. Okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe veren bir grup öğrenci, alevlerin önünde kahkahalarla eğlendi. Ağacın alev alev yandığı anlarda kamera karşısına geçen gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bazılarının ise "Profesyonel yaktı" sözleriyle gülerek skandalı kayda aldığı görüldü. Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı ve videosu çeken öğrencilerin pişkin halleri sosyal medyada tepki çekti.