Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da akşam saatlerinde yağışların şiddetleneceğini belirten Özdemir, Marmara ve batı bölgelerinde kuvvetli yağışların devam edeceğini söyledi. Doğu illerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur beklendiğini ifade eden Özdemir, kış aylarında etkili kar yağışları görülebileceğine dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Meteoroloji uzmanından kar yağışı tahmini geldi! Bu kış çok sert geçecek Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, Türkiye'yi etkileyen yağışlı hava sistemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, İstanbul'da akşam saatlerinde yağışların şiddetleneceğini, Marmara ve batı bölgelerinde kuvvetli yağışların devam edeceğini belirtti. Doğu illerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur beklendiğini ve kış aylarında etkili kar yağışları görülebileceğine dikkat çekti. Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava sisteminin Orta Akdeniz'deki alçak basınç sistemi ile Rusya üzerinden gelen soğuk havanın batı bölgelerinde ve Marmara'da karşılaşmasıyla oluştuğu belirtildi. İstanbul'da radar görüntülerine göre akşam saatlerinde yağışların artacağı ve kuvvetli yağışların sel riskini beraberinde getirebileceği vurgulandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle doğu illerinde ve yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur görülebileceği, bunun kışın yavaş yavaş kendini göstermesi anlamına geldiği ifade edildi. Özdemir, bu kış iyi bir kar yağışı beklendiğini değerlendirdi.

MARMARA VE BATI BÖLGELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Türkiye'de etkili olan yağışların yalnızca Rusya üzerinden gelen soğuk hava kaynaklı olmadığını belirten Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, Orta Akdeniz'deki alçak basınç sistemine dikkat çekti.

Özdemir, "Şimdi tabii sadece Rusya'ya bağlamamak lazım. Orta Akdeniz üzerinde yerleşmiş olan ve ülkemize de sarkan bir alçak basınç sistemi var. Rusya üzerinden gelen soğuk hava ile güneyden gelen sıcak hava, batı bölgelerimizde ve Marmara Bölgesi'nde karşılaşınca kuvvetli yağışlara neden oluyor. Bu yağışlar devam edecek. Yarın da aynı şekilde devam etmesi söz konusu" dedi.

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

İstanbul'da yağışların akşam saatlerinde etkisini artıracağını belirten Özdemir, radar görüntülerine işaret ederek, "Bugün İstanbul'da radar görüntülerine göre akşam saatlerinde yağış artacaktır" ifadelerini kullandı.

Kuvvetli yağışların sel riskini beraberinde getirebileceğini vurgulayan Özdemir, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Tabii ki sel uyarısı yapılabilir. Çünkü bu hava, yerel olsa da veya farklı noktalarda olsa muhakkak kuvvetli yağışlara gebe. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar AFAD'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, ilgili kuruluşların ve belediyelerin uyarılarına harfiyen uyması gerekiyor. Allah korusun, can ve mal kaybı yaşamayalım" diye konuştu.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR: YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının düşüşe geçtiğini belirten Özdemir, özellikle doğu illerinde ve yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur görülebileceğini ifade etti.

Özdemir, "Sıcaklıklar düşüyor. Doğu illerimizde rakımı yüksek olan kısımlarda, Erzurum ve Artvin gibi illerde, Karadeniz'in kıyılarından ziyade yüksek iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek. Yani bu ne demek? Artık kış yavaş yavaş kendini gösteriyor" dedi.

BU KIŞ İÇİN KAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Yağışların barajlar ve toprak açısından önemine de değinen Özdemir, aşırı yağışların oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekti. Özdemir, "Bir yerde böyle olmasında da fayda var. Tabii barajlarımıza faydası olacak. Toprağa faydası olacaktır. Bunun önemi büyük. Ama biz isteriz ki böyle çok sel getirecek bir yağış olmasın. Maalesef atmosferik sirkülasyondan dolayı bu tür hızlı yağışlar meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR KAR YAĞIŞI GÖRECEĞİZ GİBİ GELİYOR"

Kış mevsimine ilişkin beklentisini de paylaşan Özdemir, "Bu kış da herhalde iyi bir kar göreceğiz gibi geliyor" değerlendirmesinde bulundu.