Meteoroloji uzmanından kar yağışı tahmini geldi! Bu kış çok sert geçecek

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İstanbul
Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da akşam saatlerinde yağışların şiddetleneceğini belirten Özdemir, Marmara ve batı bölgelerinde kuvvetli yağışların devam edeceğini söyledi. Doğu illerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur beklendiğini ifade eden Özdemir, kış aylarında etkili kar yağışları görülebileceğine dikkat çekti.
Türkiye'de etkili olan yağışların yalnızca Rusya üzerinden gelen soğuk hava kaynaklı olmadığını belirten Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, Orta Akdeniz'deki alçak basınç sistemine dikkat çekti.
Özdemir, "Şimdi tabii sadece Rusya'ya bağlamamak lazım. Orta Akdeniz üzerinde yerleşmiş olan ve ülkemize de sarkan bir alçak basınç sistemi var. Rusya üzerinden gelen soğuk hava ile güneyden gelen sıcak hava, batı bölgelerimizde ve Marmara Bölgesi'nde karşılaşınca kuvvetli yağışlara neden oluyor. Bu yağışlar devam edecek. Yarın da aynı şekilde devam etmesi söz konusu" dedi.
İstanbul'da yağışların akşam saatlerinde etkisini artıracağını belirten Özdemir, radar görüntülerine işaret ederek, "Bugün İstanbul'da radar görüntülerine göre akşam saatlerinde yağış artacaktır" ifadelerini kullandı.
Kuvvetli yağışların sel riskini beraberinde getirebileceğini vurgulayan Özdemir, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Tabii ki sel uyarısı yapılabilir. Çünkü bu hava, yerel olsa da veya farklı noktalarda olsa muhakkak kuvvetli yağışlara gebe. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar AFAD'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, ilgili kuruluşların ve belediyelerin uyarılarına harfiyen uyması gerekiyor. Allah korusun, can ve mal kaybı yaşamayalım" diye konuştu.
Hava sıcaklıklarının düşüşe geçtiğini belirten Özdemir, özellikle doğu illerinde ve yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur görülebileceğini ifade etti.
Özdemir, "Sıcaklıklar düşüyor. Doğu illerimizde rakımı yüksek olan kısımlarda, Erzurum ve Artvin gibi illerde, Karadeniz'in kıyılarından ziyade yüksek iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek. Yani bu ne demek? Artık kış yavaş yavaş kendini gösteriyor" dedi.
Yağışların barajlar ve toprak açısından önemine de değinen Özdemir, aşırı yağışların oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekti. Özdemir, "Bir yerde böyle olmasında da fayda var. Tabii barajlarımıza faydası olacak. Toprağa faydası olacaktır. Bunun önemi büyük. Ama biz isteriz ki böyle çok sel getirecek bir yağış olmasın. Maalesef atmosferik sirkülasyondan dolayı bu tür hızlı yağışlar meydana geliyor" ifadelerini kullandı.
Kış mevsimine ilişkin beklentisini de paylaşan Özdemir, "Bu kış da herhalde iyi bir kar göreceğiz gibi geliyor" değerlendirmesinde bulundu.