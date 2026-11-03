Meteoroloji'den kar yağışı ve soğuk hava uyarısı: Tarih belli oldu! Termometreler eksilere düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde sıcak havaların etkisinin azalacağı yönünde uyarıda bulundu.4 Kasım’a dikkat çeken MGM, ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarındaki keskin düşüşle birlikte kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği bildirildi.

DON VE BUZLANMA TEHLİKESİ

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle iç kesimlerin yüksek bölgelerinde don ve buzlanma olayı bekleniyor. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği iç kesimlerde yerel ölçekte zirai don riski bulunduğundan, çiftçilerin ve ilgililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Bazı illerde beklenen en düşük sıcaklıklar

Meteoroloji’nin paylaştığı verilere göre bazı il merkezlerinde 4-9 Kasım tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde:

• Ankara: 0°C

• İstanbul: 9°C

• İzmir: 8°C

• Bolu: 2°C

• Trabzon: 8°C

• Erzurum: -4°C

• Eskişehir: 2°C

• Afyonkarahisar: -1°C

• Balıkesir: 6°C

• Sivas: -3°C

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, ülkemizin iç kesimlerinin yükseklerinde don ve buzlanmanın görülebileceği değerlendiriliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ayrıca, düşük hava sıcaklıkları nedeniyle ülkemizin iç kesimlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunuyor.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmelerinin önemine dikkat çekildi.

TERMOMETRELER EKSİYİ GÖSTERECEK

Bazı il merkezlerinde 4-9 Kasım arası beklenen en düşük sıcaklık tahminleri: Ankara: 0, İstanbul: 9, İzmir: 8, Bolu: 2, Trabzon: 8, Erzurum: -4, Eskişehir: 2, Afyonkarahisar: -1, Balıkesir: 6, Sivas: -3.

https://x.com/csbgovtr/status/2117608052580839853?s=46

