TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:57

En iyi soğutan oyun laptopu nasıl seçilir? Casper Excalibur G915'in sıcaklık ölçümü

Oyun bilgisayarında soğutma performansına önem verenler için Casper Excalibur G915'in SGS sonuçları ölçülmüş bir veri sağlıyor. İsviçre merkezli bağımsız kuruluşun dört saatlik yük çalışmasında cihaz kasasının en sıcak yüzey noktası 46,1 derece olarak ölçüldü. Rapordaki 50 derecelik sınırın altında kalan bu değer, uzun oturumlarda kasanın ısı davranışını anlamaya yardımcı oluyor.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
En iyi soğutan oyun laptopu nasıl seçilir? Casper Excalibur G915'in sıcaklık ölçümü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:57

4 SAATLİK TEST NEYİ ORTAYA KOYDU?

, tarafından uzun süreli yük koşullarında incelendi. Çalışma sırasında yüzeyin en sıcak bölgesinde 46,1 derece görüldü. Bu ölçüm, oyuncunun temas ettiği kasa yüzeyinin sıcaklık davranışına ilişkin bir veri sağlıyor. Rakamı anlamlı kılan ayrıntı, rapordaki 50 derecelik kriterle birlikte açıklanması.

Oyun laptoplarında işlemci ve ekran kartı yüksek güç tüketirken kasa içindeki hava akışı önem kazanıyor. Casper Excalibur G915 için test sırasında işlemci ve grafik sensörlerine ait ölçümler de yapıldı. Böylece yalnızca dış yüzey değil, sistemin farklı noktalarındaki sıcaklıklar da aynı çalışma kapsamında izlendi.

FAN VE ISI BORULARININ GÖREVİ

Casper Excalibur G915'in premium alüminyum gövdesi, 20,5 milimetre kalınlığıyla birleşiyor. İnce bir oyun bilgisayarında soğutma sisteminin yerleşimi, donanım tasarımının önemli parçalarından biri. Modelin soğutma özellikleri bu nedenle yalnızca fan sayısından ibaret bir başlık olarak görülmemeli.

EKRAN KARTI TERCİHİYLE ISI YÖNETİMİ İLİŞKİSİ

Casper Excalibur G915, RTX 5060 ya da RTX 5070 grafik donanımıyla sunuluyor. Oyuncunun hangi çözünürlükte ve hangi grafik ayarlarında oynadığı, sistemin çalışma yükünü etkiliyor. Dolayısıyla soğutma değerlendirmesi yapılırken cihazın ekran kartı yapılandırmasıyla oyun alışkanlığının birlikte düşünülmesi gerekiyor.

Modelin 16 inç IPS ekranı, 165 Hz yenileme hızı ve FHD veya QHD seçenekleriyle farklı oyuncu beklentilerine sesleniyor. Yüksek kare hızı isteyenlerle görsel ayrıntıyı ön planda tutanların yük profilleri değişebiliyor. Casper Excalibur G915'in sunduğu seçenekler bu iki yaklaşım arasında tercih yapmayı kolaylaştırıyor.

TEST SONUÇLARI SATIN ALMA KARARINA NASIL GİRER

Bir oyun bilgisayarının soğutma mimarisini anlatan teknik liste ile bağımsız laboratuvar ölçümü birbirini tamamlıyor. Casper Excalibur G915 örneğinde fan ve ısı borusu düzeni ürün bilgisini oluştururken 46,1 derecelik kasa sonucu ölçülmüş davranışı gösteriyor. Böylece kullanıcı, teknik özellikleri günlük oyun deneyimiyle ilişkilendirebiliyor.

Casper Excalibur G915'in SGS çalışması belirli donanım ve test koşullarında gerçekleştirildi. Oyuncular için asıl değer, bu koşulların açık biçimde sunulması ve ölçümün hangi cihazla yapıldığının bilinmesi. Sıcaklık konusuna önem verenler açısından rapor, tercih aşamasında başvurulabilecek güçlü bir bilgi kaynağı.

46,1 DERECE SONUCU NASIL YORUMLANMALI

İyi bir soğutma tasarımında hava girişleri, ısı taşıma elemanları ve fanların birlikte çalışması beklenir. Casper Excalibur G915'in iki fanlı ve beş bakır ısı borulu düzeni bu bütünlüğün bir örneği. Kullanıcı açısından önemli olan fan sayısını ezberlemek değil, cihazın uzun süreli yük altında ölçülen davranışını görmek. SGS sonuçları bu nedenle teknik özellik listesini tamamlayan bir kaynak niteliği taşıyor.

Bilgisayarını yalnızca kısa oyun oturumlarında kullananlarla saatlerce açık tutanların beklentileri aynı olmayabiliyor. Casper Excalibur G915, 165 Hz ekranı ve RTX 50 serisi grafik seçenekleriyle iki gruba da hitap eden yapılandırmalar sunuyor. Soğutma verisi özellikle uzun seans planlayanlar için anlamlı. Ürün seçimi yapılırken grafik donanımı, panel ve kasa ölçüleri de aynı resmin parçaları olarak değerlendirilmeli.

Casper Excalibur G915'in test edilen sıcaklık değeri, bir oyuncu için anlaşılır bir karşılaştırma noktası oluşturuyor. Burada yüzey ölçümüyle işlemci sensörünün aynı şey olmadığını bilmek önemli. Dış kasada ölçülen 46,1 derece, kullanıcının temas ettiği bölümün test koşullarındaki durumunu anlatıyor. İşlemci ve ekran kartı sensörleri ise bileşenlerin iç sıcaklığını gösteriyor. SGS raporunda bu farklı ölçüm başlıklarının yer alması, modelin ısı yönetiminin daha ayrıntılı değerlendirilmesine imkan tanıyor.

Casper Excalibur G915'in bağımsız sıcaklık testi, soğutma konusunda karar vermek isteyenlere somut bir örnek sunuyor. Bir bilgisayarın yüksek grafik gücüne sahip olması kadar bu gücü kullanırken nasıl davrandığı da önemli. SGS çalışmasında dört saatlik yük boyunca ölçüm yapılması, kısa süreli bir gözlemden farklı bir bakış sağlıyor. Kasa yüzeyinde kaydedilen sonuç, oyuncunun fiziksel olarak temas ettiği bölüm hakkında bilgi veriyor. Casper Excalibur G915'in fan ve ısı borusu tasarımı bu ölçümü destekleyen donanım özellikleri arasında yer alıyor.

Excalibur G915 soğutma sisteminde hangi veriler önemli?
ÖzellikModel / ölçümKullanıcı açısından anlamı
Yüzey sıcaklığı46,1 °C maksimum4 saatlik SGS yük testi
Sınır50 °CBelirtilen ölçüm noktası
Soğutma2 fan, 5 bakır ısı borusuIsı aktarımı ve hava akışı
GrafikRTX 5060 / 5070Yapılandırmaya göre değişir

SONUÇ

Casper Excalibur G915'in SGS sıcaklık sonucu, uzun oyun oturumlarına ilişkin ölçülebilir bir bilgi sağlıyor. İki fanlı soğutma düzeni ve test verisi birlikte okunduğunda ürünün ısı yönetimi daha net anlaşılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G915 testte kaç dereceye ulaştı?
SGS çalışmasında Casper Excalibur G915 kasasının en sıcak yüzey noktası 46,1 derece ölçüldü. Raporun ilgili kriteri 50 dereceydi. Bu sonuç dört saatlik yük testi için geçerli. Dört saatlik yoğun yük altında yapılan ölçüm, cihazın dış yüzeyindeki sıcaklığı ele alıyor. Oyuncular açısından bu sonuç, yalnızca donanım gücünü değil kasa tasarımının ısı yönetimindeki rolünü de görünür kılıyor. SGS bulguları bu noktada somut bir dayanak sunuyor.
Modelde kaç fan bulunuyor?
Casper Excalibur G915 ürün özelliklerinde iki turbo fan yer alıyor. Soğutma düzeninde ayrıca beş bakır ısı borusu bulunuyor. İki turbo fan, beş bakır ısı borusuyla birlikte çalışıyor. Fanlar hava hareketini desteklerken borular ısının ilgili bölgelere taşınmasına yardımcı oluyor. Böylece modelin soğutma yaklaşımı tek bir parçaya değil, birlikte çalışan bileşenlere dayanıyor.
Isı testi bağımsız mı yapıldı?
Evet. Casper Excalibur G915 için sıcaklık ölçümü, İsviçre merkezli SGS kuruluşunun hazırladığı bağımsız test çalışmasının bir parçası. İsviçre merkezli SGS tarafından yapılan ölçüm, belirli bir yük senaryosunu ve süreyi esas alıyor. Bağımsız laboratuvar bulgusu sayesinde sıcaklık verisi yalnızca teknik özellik açıklaması olarak kalmıyor. Okur ölçümün bağlamını da görebiliyor.
Hangi ekran kartlarıyla satılıyor?
Casper Excalibur G915 serisinde RTX 5060 ile RTX 5070 grafik seçenekleri mevcut. Tam donanım bileşimi seçilen ürün varyantına göre değişiyor. RTX 5060 ve RTX 5070 seçenekleri, farklı oyun beklentilerine yönelik yapılandırmalar oluşturuyor. Ekran kartının yanında 165 Hz panel ve soğutma mimarisi de kullanım deneyimini şekillendiriyor. Böylece oyuncu kendi oyun türüne uygun donanım düzeyini seçebiliyor.
Testin ayrıntıları nerede bulunur?
Casper Excalibur G915'e ait sıcaklık ve diğer ölçümler, Casper'ın ürün testleri ve doğrulama raporları bölümünde yayımlanıyor. Casper tarafından yayımlanan SGS sonuçları, termal incelemenin kapsamını ve ölçüm bulgularını bir araya getiriyor. Sayfadaki açıklamalar, dört saatlik yük senaryosunun nasıl uygulandığını anlamayı kolaylaştırıyor. Teknik ayrıntı isteyenler için doğrudan başvurulabilecek kaynak burada bulunuyor.
ETİKETLER
#Rtx 5060
#Casper Excalibur G915
#Sgs
#Rtx 5070
#46
#1 Derece
#46.1 Derece
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.