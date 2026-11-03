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Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:43

Bir bardak kola ömrünüzden 12 dakika götürebilir! Araştırmadan dikkat çeken sonuç

Günlük hayatta sıkça tüketilen kola ve benzeri şekerli içeceklerle ilgili dikkat çeken bir araştırma, beslenme alışkanlıklarının uzun vadeli sağlık üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Michigan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir çalışmada, bir bardak kolanın yaklaşık 12 dakikalık sağlıklı yaşam süresi kaybıyla ilişkilendirilebileceği belirtildi. Araştırmanın sonuçları, özellikle şekerli ve ultra işlenmiş içeceklerin tüketimi konusunda önemli tartışmaları beraberinde getirdi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Bir bardak kola ömrünüzden 12 dakika götürebilir! Araştırmadan dikkat çeken sonuç
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:43

Pek çok kişinin yemeklerin yanında, arkadaş buluşmalarında veya gün içerisinde serinlemek amacıyla tercih ettiği gazlı içecekler, içeriklerindeki yüksek şeker miktarı nedeniyle uzun zamandır sağlık uzmanlarının gündeminde bulunuyor. Yeni araştırmayla birlikte bu ürünlerin yalnızca kilo kontrolü üzerindeki değil, genel sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki olası etkileri de yeniden tartışılmaya başlandı. Öte yandan araştırmada yer alan 12 dakika ifadesinin yanlış anlaşılmaması gerekiyor. Bu hesaplama, bir bardak kola içen herkesin hayatından kesin olarak 12 dakika eksildiği anlamına gelmiyor. Söz konusu süre, besinlerin toplum genelindeki sağlıklı yaşam beklentisi üzerindeki tahmini etkisini ortaya koyan bilimsel bir değerlendirmeye dayanıyor.

BİR BARDAK KOLA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Kola, yüksek miktarda ilave şeker içeren içeceklerin başında geliyor. Günlük tüketimde çoğu zaman masum bir tercih gibi görülen bu ürünler, özellikle düzenli ve yüksek miktarda tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Bir bardak kola ömrünüzden 12 dakika götürebilir! Araştırmadan dikkat çeken sonuç

Şekerli içeceklerin en önemli özelliklerinden biri, kısa sürede yüksek miktarda şeker alınmasına neden olabilmeleri. Sıvı formda tüketilen şeker, katı yiyeceklerle aynı tokluk hissini oluşturmayabiliyor. Bu durum, kişinin gün içerisinde ihtiyaç duyduğundan daha fazla kalori almasına zemin hazırlayabiliyor. Araştırmacıların dikkat çektiği noktalardan biri de beslenme tercihlerinin uzun vadeli sonuçları. Günlük olarak tekrarlanan küçük alışkanlıklar, yıllar içerisinde genel sağlık durumunu etkileyebiliyor.

ARAŞTIRMADA BİNLERCE GIDA ÜRÜNÜ DEĞERLENDİRİLDİ

Michigan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmada binlerce farklı yiyecek ve içecek, insan sağlığı üzerindeki etkileri bakımından değerlendirildi. Araştırmacılar, besinlerin yalnızca kalori değerlerine değil, içeriklerine ve çeşitli hastalıklarla ilişkilerine de odaklandı.

Bir bardak kola ömrünüzden 12 dakika götürebilir! Araştırmadan dikkat çeken sonuç

Çalışmanın temel amaçlarından biri, farklı gıdaların sağlıklı yaşam süresi üzerindeki olası etkilerini daha anlaşılır hale getirmekti. Bu kapsamda bazı yiyeceklerin sağlıklı yaşam süresine katkı sağlayabileceği, bazılarının ise olumsuz etkilerle ilişkilendirilebileceği değerlendirildi.

Araştırmada kullanılan hesaplama yöntemi, beslenme alışkanlıklarının toplum sağlığı üzerindeki etkilerini karşılaştırmaya imkân tanıyor. Böylece günlük hayatta sık tüketilen ürünlerin uzun vadeli sonuçları hakkında daha kapsamlı değerlendirmeler yapılabiliyor.

Bir bardak kola ömrünüzden 12 dakika götürebilir! Araştırmadan dikkat çeken sonuç

ŞEKERLİ İÇECEKLER HANGİ SAĞLIK SORUNLARIYLA İLİŞKİLİ?

Şekerli içeceklerin aşırı tüketimi, başta ve tip 2 diyabet olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Uzun süre yüksek miktarda şeker tüketilmesi, vücudun kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Bunun yanı sıra fazla şeker tüketimi, kilo artışını kolaylaştırarak kalp ve damar sağlığı açısından da risk oluşturabiliyor. Özellikle hareketsiz yaşam tarzıyla birleşen yüksek şeker tüketimi, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri artırabiliyor.

Çocuklar ve gençler de şekerli içecek tüketimi açısından dikkat edilmesi gereken gruplar arasında yer alıyor. Küçük yaşlarda edinilen beslenme alışkanlıkları, ilerleyen yıllardaki yaşam biçimini etkileyebiliyor. Bu nedenle gazlı içeceklerin günlük tüketiminin sınırlandırılması önem taşıyor.

Bir bardak kola ömrünüzden 12 dakika götürebilir! Araştırmadan dikkat çeken sonuç

ULTRA İŞLENMİŞ İÇECEKLERLE İLGİLİ ENDİŞELER ARTIYOR

Son dönemde beslenme dünyasında en çok tartışılan konulardan biri de ultra işlenmiş gıdalar. Endüstriyel işlemlerden geçirilen, çeşitli katkı maddeleri ve farklı bileşenler içerebilen bu ürünler, günlük beslenmede giderek daha fazla yer kaplıyor.

Şekerli gazlı içecekler de içeriklerine ve üretim özelliklerine bağlı olarak bu grupta değerlendirilebiliyor. Bu ürünlerin kolay ulaşılabilir olması, uzun raf ömürleri ve yoğun pazarlama faaliyetleri tüketim miktarlarının artmasında etkili olabiliyor. Ultra işlenmiş ürünlerin sık tüketilmesi, genel beslenme kalitesinin düşmesine neden olabiliyor. Özellikle doğal ve besleyici gıdaların yerine bu ürünlerin tercih edilmesi, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve lif gibi önemli besin öğelerinin yeterince alınamamasıyla sonuçlanabiliyor.

Bir bardak kola ömrünüzden 12 dakika götürebilir! Araştırmadan dikkat çeken sonuç

KOLA TÜKETİMİNİ AZALTMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanların genel beslenme önerilerinde şekerli içeceklerin sınırlandırılması önemli bir yer tutuyor. Günlük hayatta kola yerine su tercih etmek, şeker tüketimini azaltmanın en kolay yollarından biri olarak değerlendiriliyor.

Şekerli içecek tüketme alışkanlığı bulunan kişilerin bu miktarı aşamalı olarak azaltması da tercih edilebilecek yöntemler arasında bulunuyor. Özellikle her gün tüketilen gazlı içeceklerin sıklığını düşürmek, daha dengeli bir beslenme düzenine geçişi kolaylaştırabiliyor.

Bir bardak kola ömrünüzden 12 dakika götürebilir! Araştırmadan dikkat çeken sonuç

12 DAKİKA HESABI NASIL ANLAŞILMALI?

Araştırmanın en çok dikkat çeken sonucu olan 12 dakika ifadesi, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Ancak bu rakamın kişisel yaşam süresini doğrudan ölçen bir sonuç olmadığı unutulmamalı. Bir kişinin sağlık durumu yalnızca tükettiği içeceklere bağlı değil. Genetik özellikler, fiziksel aktivite, uyku düzeni, stres, genel beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler de yaşam beklentisini etkiliyor.
 

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ETİKETLER
#obezite
#Tip 2 Diyabet
#Şekerli Içecekler
#Michigan Üniversitesi
#Kola
#Sağlık
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