Takımı emanet edeceği ismi belirlemek için titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe yönetimi, bir süredir gündemde yer alan Sergio Conceiçao transferinden vazgeçti.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu: Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlandı! Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör arayışlarında Sergio Conceiçao transferinden vazgeçerek Emre Belözoğlu'na yöneldi. Fenerbahçe yönetimi, takımın başına geçireceği ismi belirlemek için titiz bir çalışma yürütüyor. Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmeler sonlandırıldı. Sarı-lacivertliler, listesinin üst sıralarında yer alan Emre Belözoğlu ile anlaştı. Emre Belözoğlu'nun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçmesi bekleniyor.

ROTA EMRE BELÖZOĞLU'NA ÇEVRİLDİ

Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerin sonlandırılmasının ardından vites artıran sarı-lacivertliler, listesinin üst sıralarında yer alan Emre Belözoğlu'na yöneldi.

Yapılan son görüşmelerin ardından tarafların el sıkıştığı öğrenildi. Hem futbolculuk hem de sportif direktörlük ve teknik sorumluluk dönemlerinde kulüpte önemli görevler üstlenen genç teknik adamın, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçmesi bekleniyor.