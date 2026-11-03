Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu: Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlandı!

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İstanbul
Takımı emanet edeceği ismi belirlemek için titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe yönetimi, bir süredir gündemde yer alan Sergio Conceiçao transferinden vazgeçti.
Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerin sonlandırılmasının ardından vites artıran sarı-lacivertliler, listesinin üst sıralarında yer alan Emre Belözoğlu'na yöneldi.
Yapılan son görüşmelerin ardından tarafların el sıkıştığı öğrenildi. Hem futbolculuk hem de sportif direktörlük ve teknik sorumluluk dönemlerinde kulüpte önemli görevler üstlenen genç teknik adamın, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçmesi bekleniyor.