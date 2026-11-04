MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, bu akşamki yayın programını araştırmaya başladı. Yarışmanın ekranlara gelip gelmeyeceği merak edilirken sosyal medyada ve arama motorlarında “MasterChef bu akşam neden yok?” sorusu öne çıktı. MasterChef Türkiye'nin yayın akışında yaşanan bir değişiklik, yarışmanın takipçileri arasında merak uyandırdı. Peki, MasterChef bugün var mı? Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

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HABERİN ÖZETİ Masterchef bu akşam neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü, Şadi ve Ayşe arasında yaşanan ve sosyal medyada yankı uyandıran bir olayın ardından iptal edildi. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bu durumun Şadi ile Ayşe arasında yaşanan ve sosyal medyada gündem olan bir olaydan kaynaklandığı belirtildi. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yarın akşam izleyici karşısına çıkacak.

MASTERCHEF BU AKŞAM NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye izleyicileri, yarışmanın bu akşam yayınlanmasını beklerken gelen son dakika kararıyla şaşkınlık yaşadı. Programın ekrana gelmesi beklenen yeni bölümünün, son günlerde yaşanan olayların ardından gelen tepkiler nedeniyle iptal edildiği tahmin ediliyor. Özellikle yarışmacı Şadi ile Ayşe arasında yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay, izleyicilerin tepkisini beraberinde getirmişti.

Görüntülerin ardından Şadi'nin diskalifiye edilmesi yönünde çok sayıda yorum yapılırken, programın yayın takviminde de değişikliğe gidildi. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünün yayınlanmayacağı haberi, yarışmanın takipçilerini yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği sorusuna yöneltti. Peki, MasterChef yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? Yarışmanın yayın takvimine ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye izleyicilerinin merakla beklediği yeni bölümün yayın tarihi belli oldu. Yarışmanın bu akşam ekranda olup olmayacağını araştıran seyirciler, yeni bölüm için bekleyişe geçti. Paylaşılan bilgiye göre MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yarın akşam izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın takipçileri, mutfaktaki rekabeti ve yarışmacılar arasındaki mücadeleyi bir gün daha beklemek zorunda kalacak. Son bölümlerde yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)