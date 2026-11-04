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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 20:06

Yeraltı Hasan öldü mü, kim öldürdü? Bozo saldırının arkasındaki isimden emin!

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde Hasan karakterinin akıbeti izleyicilerin gündemine geldi. Dizinin yeni bölümünde Hasan’ın ölümünün ardından Bozo ve Rüzgar, kendilerine kurulan tuzağın arkasındaki isimleri bulmak için harekete geçiyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Yeraltı Hasan öldü mü, kim öldürdü? Bozo saldırının arkasındaki isimden emin!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 20:06

’ın kaybı, ’ndaki dengeleri değiştirirken izleyiciler de karakterin nasıl öldüğünü araştırmaya başladı. Peki, Yeraltı Hasan öldü mü, neden öldü? Hasan’ı kim öldürdü? İşte dizinin yeni bölümünde yaşananlar…

YERALTI HASAN ÖLDÜ MÜ?

Yeraltı dizisinin yeni bölümünde Hasan’ın hayatını kaybettiği ortaya çıkıyor. Hasan’ın ölümü, özellikle Bozo ve üzerinde büyük bir yıkıma neden oluyor. İki eski dost, yaşanan saldırının sorumlularını bulmak ve kendilerine kurulan tuzağı ortaya çıkarmak için birlikte hareket ediyor.

Yeraltı Hasan öldü mü, kim öldürdü? Bozo saldırının arkasındaki isimden emin!

Hasan’ın ölümünün ardından Yeraltı’nda güç dengeleri de değişmeye başlıyor. Peş peşe yaşanan saldırılar, Bozo’nun hem yakın çevresini hem de ailesini tehdit ediyor.

YERALTI HASAN NEDEN ÖLDÜ?

Hasan, kendilerine kurulan tuzak ve düzenlenen saldırıların ardından hayatını kaybediyor. Hasan’ın ölümüyle sarsılan Bozo, saldırının arkasında Rüstem’in olduğunu düşünüyor. Ancak buluşma yerlerinin içeriden birileri tarafından haber verilmiş olması, olayın arkasında daha büyük bir plan bulunabileceği şüphesini doğuruyor.

Yeraltı Hasan öldü mü, kim öldürdü? Bozo saldırının arkasındaki isimden emin!

Rüzgar da en yakınındaki adamlara duyduğu güveni sorgulamaya başlıyor. Haydar Ali ise saldırıların arkasında Rüstem'den daha güçlü isimlerin olabileceğinden şüpheleniyor.

YERALTI HASAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Yeraltı dizisinde Hasan’ın ölümüne neden olan saldırının arkasındaki isimler henüz kesin olarak ortaya çıkmıyor. Bozo, saldırıyı Rüstem’in düzenlediğinden emin olsa da Haydar Ali olayın arkasında daha güçlü bir yapılanma olabileceğini düşünüyor.

Buluşma yerinin içeriden sızdırılması da Rüzgar’ın çevresindeki isimlere yönelik şüphelerini artırıyor. Bozo, Rüzgar ve Haydar Ali’nin saldırının gerçek sorumlularına ulaşıp ulaşamayacağı yeni bölümün merak edilen gelişmeleri arasında yer alıyor.

YERALTI 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan’ın ölümüyle başlayan süreçte Bozo ve Rüzgar, kendilerine kurulan tuzağın arkasındaki isimleri bulmaya çalışıyor. Rüstem ise yeni bir saldırı planını devreye sokarak tehlikeyi daha da büyütüyor.

Yıldırım’ın Ada’nın okuluna giderek Derya’yla görüşmesi, Bozo’nun öfkesini artırıyor. Diğer tarafta Sultan ile Haydar Ali’nin çocuk sahibi olma kararı, Ceylan için beklenmedik bir gelişme oluyor.

Haydar Ali, bir yandan evliliğinde yeni bir sayfa açmaya çalışırken diğer yandan Yeraltı’nda büyüyen savaşın ortasında kalıyor. Hasan’ın kaybıyla sarsılan Bozo ise sevdiklerini korumak için daha sert kararlar almaya hazırlanıyor.

ETİKETLER
#rüzgar
#hasan
#yeraltı
#Bozo
#Rüstem
#Medya
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