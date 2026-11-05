Aksaray'da korkunç kaza kamerada: Tır otomobili ikiye böldü

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Gökler kavşağında akıllara durgunluk veren feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Mehmet D. yönetimindeki mısır yüklü 68 DN 400 plakalı tır ile 28 yaşındaki Muhammed G. idaresindeki 40 EH 217 plakalı otomobil kavşakta şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan mısır yüklü tır şarampole devrilirken, tonlarca mısır dere yatağına ve yola saçıldı; otomobil ise yola savruldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, tır sürücüsü Mehmet D. ile yanında bulunan 23 yaşındaki Cuma K. ve otomobil sürücüsü Muhammed G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.