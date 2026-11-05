Markette parayı ödemeden çıktı, fark eden görevliyi bıçakladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir marketten yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü ücretini ödemeden çıkarmaya çalışırken kendisini fark eden güvenlik görevlisini kesici aletle yaralayan şüpheli tutuklandı.

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HABERİN ÖZETİ Markette parayı ödemeden çıktı, fark eden görevliyi bıçakladı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir marketten yaklaşık 3 bin 500 liralık ürünü çalmaya çalışırken güvenlik görevlisini kesici aletle yaralayan ve hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı. Muratpaşa ilçesindeki bir zincir markette meydana gelen olayda şüpheli, yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü ücretini ödemeden çıkarmaya çalıştı. Şüpheli, kendisini fark eden güvenlik görevlisini vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaraladıktan sonra kaçtı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisi E.C.T.'yi yakaladı. Şüphelinin hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir zincir markette meydana gelen olayın şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Market reyonundan aldığı yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü ücretini ödemeden götürmeye çalışan şüphelinin, kendisini fark eden güvenlik görevlisini vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi ve hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen E.C.T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.