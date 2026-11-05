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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:02

Bakan Göktaş duyurdu: Kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı kapsamında toplam 9,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Göktaş duyurdu: Kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplarda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:02

, kasım ayında 1 milyon 293 bin 534 vatandaşın hesabına toplam 9,6 milyar lira yaşlı ve ödemesinin yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş duyurdu: Kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplarda

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Göktaş duyurdu: Kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplarda

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda kasım ayında 735 bin 763 vatandaşımıza 5 milyar 435 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 557 bin 771 vatandaşımıza 4 milyar 185 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 293 bin 534 vatandaşımızın toplam 9,6 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

 

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#mahinur özdemir göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#Yaşlı aylığı
#engelli aylığı
#Ekonomi
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