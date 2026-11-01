TBMM'nin gündemi oldukça yoğun: Kritik teklifler görüşülecek

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İstanbul
TBMM'nin bu haftaki gündemi belli oldu. Genel Kurulda Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklif kapsamında olağanüstü dönemlerde, afet, savaş ve çatışma bölgelerinde Kızılay adına fiilen görev yapan personele nakdi tazminat ödenmesi de öngörülüyor.
Genel Kurulda, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi de ele alınacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler de hafta boyunca sürecek.
Komisyonun çalışma takvimine göre bakanlıkların bütçeleri şu tarihlerde görüşülecek: