TBMM'nin bu haftaki gündemi belli oldu. Genel Kurulda Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklif kapsamında olağanüstü dönemlerde, afet, savaş ve çatışma bölgelerinde Kızılay adına fiilen görev yapan personele nakdi tazminat ödenmesi de öngörülüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TBMM'nin gündemi oldukça yoğun: Kritik teklifler görüşülecek TBMM'nin bu haftaki gündeminde Türk Kızılay Kanunu Teklifi, Mekke Anlaşması ve 2027 yılı bütçe görüşmeleri yer alacak. Türk Kızılay Kanunu Teklifi kapsamında, olağanüstü dönemlerde Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi öngörülüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam edecek ve belirli bakanlıkların bütçeleri görüşülecek.

MEKKE ANLAŞMASI

Genel Kurulda, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi de ele alınacak.

2027 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler de hafta boyunca sürecek.

Komisyonun çalışma takvimine göre bakanlıkların bütçeleri şu tarihlerde görüşülecek: