TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:56

TBMM'nin gündemi oldukça yoğun: Kritik teklifler görüşülecek

TBMM'de bu hafta Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması görüşülecek. Meclis'te ayrıca 2027 yılı bütçe maratonu da devam edecek.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
TBMM'nin gündemi oldukça yoğun: Kritik teklifler görüşülecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:56

'nin bu haftaki gündemi belli oldu. Genel Kurulda Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklif kapsamında olağanüstü dönemlerde, afet, savaş ve çatışma bölgelerinde Kızılay adına fiilen görev yapan personele nakdi tazminat ödenmesi de öngörülüyor.

HABERİN ÖZETİ

TBMM'nin gündemi oldukça yoğun: Kritik teklifler görüşülecek

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
TBMM'nin bu haftaki gündeminde Türk Kızılay Kanunu Teklifi, Mekke Anlaşması ve 2027 yılı bütçe görüşmeleri yer alacak.
Türk Kızılay Kanunu Teklifi kapsamında, olağanüstü dönemlerde Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi öngörülüyor.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi ele alınacak.
Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam edecek ve belirli bakanlıkların bütçeleri görüşülecek.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
TBMM'nin gündemi oldukça yoğun: Kritik teklifler görüşülecek

MEKKE ANLAŞMASI

Genel Kurulda, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma İçin 'nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi de ele alınacak.

TBMM'nin gündemi oldukça yoğun: Kritik teklifler görüşülecek

2027 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler de hafta boyunca sürecek.

Komisyonun çalışma takvimine göre bakanlıkların bütçeleri şu tarihlerde görüşülecek:

  • 2 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • 3 Kasım Salı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • 4 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı
  • 5 Kasım Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • 6 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı
ETİKETLER
#TBMM
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#Mekke Anlaşması
#Türk Kızılay Kanunu Teklifi
#2027 Yılı Bütçesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.