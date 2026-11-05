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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:12
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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

Ekim ayında en çok satan otomobiller listesi belli oldu. Yeni nesil bir araç almayı planlayan ve piyasanın nabzını tutmak isteyenlerin merakla beklediği listede oldukça dikkat çekici detaylar yer aldı. Küresel çapta adından sıkça söz ettiren Tesla ilk 10 listesine giremezken, listenin ilk iki sırasına ise aynı markanın farklı modelleri oturdu. İşte ayrıntılar…

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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

Kasım ayının gelmesiyle ekim ayına ilişkin elektrikli otomobil satış rakamları da ortaya çıktı. Elde edilen verilere göre otomotiv pazarındaki daralma az da olsa elektrikli otomobil piyasasında da kendini gösterdi. Bu kapsamda ekim ayında elektrikli otomobil satışlarında yüzde 0,3 oranında bir düşüş yaşanırken, geçtiğimiz ay toplamda 14 bin 380 adet elektrikli otomobil satıldı. Tesla marka elektrikli otomobillerin ilk 10’a giremediği listede ilk iki sıradaki otomobillerden 6.761 adet satıldığı tespit edildi. İşte ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller listesinin detayları…

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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

10 NUMARA MERCEDES-BENZ GLB

252 adet

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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

9 NUMARA BMW IX3

273 adet

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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

8 NUMARA VOLVO EX30

346 adet

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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

7 NUMARA VOLVO EX40

392 adet

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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

6 NUMARA MERCEDES-BENZ GLC

395 adet

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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

5 NUMARA CITROEN E-C3

430 ADET

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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

4 NUMARA HYUNDAI IONIQ 3

1.077 adet

10
Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

3 NUMARA KG MOBILITY TORRES

1.705 adet

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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

2 NUMARA TOGG T10F

2.702 adet

12
Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

1 NUMARA TOGG T10X

4.059 adet

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