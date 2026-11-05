Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

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İstanbul
Ekim ayında en çok satan otomobiller listesi belli oldu. Yeni nesil bir araç almayı planlayan ve piyasanın nabzını tutmak isteyenlerin merakla beklediği listede oldukça dikkat çekici detaylar yer aldı. Küresel çapta adından sıkça söz ettiren Tesla ilk 10 listesine giremezken, listenin ilk iki sırasına ise aynı markanın farklı modelleri oturdu. İşte ayrıntılar…
Kasım ayının gelmesiyle ekim ayına ilişkin elektrikli otomobil satış rakamları da ortaya çıktı. Elde edilen verilere göre otomotiv pazarındaki daralma az da olsa elektrikli otomobil piyasasında da kendini gösterdi. Bu kapsamda ekim ayında elektrikli otomobil satışlarında yüzde 0,3 oranında bir düşüş yaşanırken, geçtiğimiz ay toplamda 14 bin 380 adet elektrikli otomobil satıldı. Tesla marka elektrikli otomobillerin ilk 10’a giremediği listede ilk iki sıradaki otomobillerden 6.761 adet satıldığı tespit edildi. İşte ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller listesinin detayları…
10 NUMARA MERCEDES-BENZ GLB
252 adet
9 NUMARA BMW IX3
273 adet
8 NUMARA VOLVO EX30
346 adet
7 NUMARA VOLVO EX40
392 adet
6 NUMARA MERCEDES-BENZ GLC
395 adet
5 NUMARA CITROEN E-C3
430 ADET
4 NUMARA HYUNDAI IONIQ 3
1.077 adet
3 NUMARA KG MOBILITY TORRES
1.705 adet
2 NUMARA TOGG T10F
2.702 adet
1 NUMARA TOGG T10X
4.059 adet