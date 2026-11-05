Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: Tesla ilk 10’a giremedi, ilk iki sırada aynı marka var

Kasım ayının gelmesiyle ekim ayına ilişkin elektrikli otomobil satış rakamları da ortaya çıktı. Elde edilen verilere göre otomotiv pazarındaki daralma az da olsa elektrikli otomobil piyasasında da kendini gösterdi. Bu kapsamda ekim ayında elektrikli otomobil satışlarında yüzde 0,3 oranında bir düşüş yaşanırken, geçtiğimiz ay toplamda 14 bin 380 adet elektrikli otomobil satıldı. Tesla marka elektrikli otomobillerin ilk 10’a giremediği listede ilk iki sıradaki otomobillerden 6.761 adet satıldığı tespit edildi. İşte ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller listesinin detayları…