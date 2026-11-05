Kasırga Brezilya'yı yıktı geçti: Uçuşlar durdu

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İstanbul
Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde etkili olan şiddetli kasırga, Chapeco şehrinde büyük çaplı yıkıma neden oldu. Hızı saatte 126 kilometreye ulaşan şiddetli kasırga, özellikle Serafim Enoss Bertaso Havalimanı'nda ağır hasara yol açtı. Uçuş operasyonları da süresiz durduruldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, havalimanı genelinde bükülmüş metal yapılar, parçalanmış çatılar, kırık camlar ve etrafa saçılmış enkaz parçaları dikkat çekti.