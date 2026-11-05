TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Emekli maaşında seyyanen zam kulisi: En kuvvetli iki rakam belli oldu

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:51
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Emekli maaşında seyyanen zam kulisi: En kuvvetli iki rakam belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası kulisler hareketlendi. Emekli maaşı düzenlemesinde 10 bin ile 15 bin TL arasındaki seyyanen zam ihtimali, bütçe imkanları ve olası senaryolarla birlikte Ankara gündeminin ilk sırasına yerleşti. 

TBMM'deki bütçe maratonunun ardından Meclis'e gelmesi beklenen emekli maaşı düzenlemesinde, seyyanen artış ihtimalleri ile masadaki farklı zam kriterleri değerlendiriliyor.

Ocak 2027 öncesi emekli aylıkları için 10-15 bin TL'lik seyyanen artış senaryoları tartışılırken; prim günü, yaş kriteri ve bütçe dengeleri açısından öne çıkan ihtimaller mercek altına alınıyor. 

 

2
Emekli maaşında seyyanen zam kulisi: En kuvvetli iki rakam belli oldu

GÖZLER ARALIK AYINA ÇEVRİLDİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında emeklilerin durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis takdiriyle hayata geçirileceğini duyurmasının ardından gözler aralık ayına çevrildi.

3
Emekli maaşında seyyanen zam kulisi: En kuvvetli iki rakam belli oldu

AK Parti kaynakları, konuya ilişkin yasal düzenlemenin TBMM'deki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gündeme geleceğini ifade ediyor. Meclis'teki bütçe maratonunun tamamlanmasıyla birlikte emeklilere yönelik kanun teklifinin hız kazanması öngörülüyor.

 

4
Emekli maaşında seyyanen zam kulisi: En kuvvetli iki rakam belli oldu

10-15 BİN TL SEYYANEN ZAM İDDİASI VE BÜTÇE DENGELERİ

Kulislerde emekliler için 10 bin TL ya da 15 bin TL seviyesinde seyyanen zam yapılmasına yönelik hazırlıkların bulunduğu dile getiriliyor. Ancak SGK bütçesinin mevcut yapısı itibarıyla bu ölçekteki bir artışın maliyet boyutunun da hesaplandığı belirtiliyor. 

Sosyal Güvenlık Kurumu bütçesinin sadece aylık ödemelerinden oluşmadığı; sağlık, ilaç ve bakım giderleri gibi kapsamlı kalemleri barındırdığı hatırlatılırken, bu nitelikte bir seyyanen artışın bütçe imkanları ve ekonomi yönetiminin kararlılığıyla şekillenebileceği değerlendiriliyor.

 

5
Emekli maaşında seyyanen zam kulisi: En kuvvetli iki rakam belli oldu

MASADA ÖNE ÇIKAN SENARYOLAR VE OLASI ETKİLERİ

Olası düzenlemede farklı kriterlerin uygulanabileceği ifade edilirken, öne çıkan başlıca formüller şu şekilde değerlendiriliyor:

  • Prim Günü ve Hizmet Süresi: Emekli aylıklarında kademelendirme yapılırken prim ödeme gün sayısı veya çalışma süresinin dikkate alınabileceği konuşuluyor. Uzmanlar, daha uzun süre prim ödeyen sigortalılara pozitif ayrımcılık yapılmasının adalet beklentisini karşılayabileceğini öngörüyor.

     

6
Emekli maaşında seyyanen zam kulisi: En kuvvetli iki rakam belli oldu

  • Yaş Kriteri Değerlendirmeleri: 65 yaş üzerindeki emeklilere farklı bir oran uygulanabileceği yönündeki iddialar ele alınsa da, aynı yaş grubunda olup farklı kök maaşa sahip olanlar arasındaki dengelerin hassasiyetle korunması gerektiği ifade ediliyor.

7
Emekli maaşında seyyanen zam kulisi: En kuvvetli iki rakam belli oldu

  • Çalışan-Çalışmayan Emekli Statüsü: Çalışmaya devam eden emekliler ile çalışmayanlar arasında bir ayrım yapılmasının kayıt dışı istihdam riskini artırabileceği veya çalışma ihtiyacında olan kesimler açısından hassasiyet oluşturabileceği dile getiriliyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.