Emekli maaşında seyyanen zam kulisi: En kuvvetli iki rakam belli oldu

10-15 BİN TL SEYYANEN ZAM İDDİASI VE BÜTÇE DENGELERİ

Kulislerde emekliler için 10 bin TL ya da 15 bin TL seviyesinde seyyanen zam yapılmasına yönelik hazırlıkların bulunduğu dile getiriliyor. Ancak SGK bütçesinin mevcut yapısı itibarıyla bu ölçekteki bir artışın maliyet boyutunun da hesaplandığı belirtiliyor.

Sosyal Güvenlık Kurumu bütçesinin sadece aylık ödemelerinden oluşmadığı; sağlık, ilaç ve bakım giderleri gibi kapsamlı kalemleri barındırdığı hatırlatılırken, bu nitelikte bir seyyanen artışın bütçe imkanları ve ekonomi yönetiminin kararlılığıyla şekillenebileceği değerlendiriliyor.