Emekli maaşında seyyanen zam kulisi: En kuvvetli iki rakam belli oldu

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası kulisler hareketlendi. Emekli maaşı düzenlemesinde 10 bin ile 15 bin TL arasındaki seyyanen zam ihtimali, bütçe imkanları ve olası senaryolarla birlikte Ankara gündeminin ilk sırasına yerleşti.
TBMM'deki bütçe maratonunun ardından Meclis'e gelmesi beklenen emekli maaşı düzenlemesinde, seyyanen artış ihtimalleri ile masadaki farklı zam kriterleri değerlendiriliyor.
Ocak 2027 öncesi emekli aylıkları için 10-15 bin TL'lik seyyanen artış senaryoları tartışılırken; prim günü, yaş kriteri ve bütçe dengeleri açısından öne çıkan ihtimaller mercek altına alınıyor.
GÖZLER ARALIK AYINA ÇEVRİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında emeklilerin durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis takdiriyle hayata geçirileceğini duyurmasının ardından gözler aralık ayına çevrildi.
AK Parti kaynakları, konuya ilişkin yasal düzenlemenin TBMM'deki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gündeme geleceğini ifade ediyor. Meclis'teki bütçe maratonunun tamamlanmasıyla birlikte emeklilere yönelik kanun teklifinin hız kazanması öngörülüyor.
Kulislerde emekliler için 10 bin TL ya da 15 bin TL seviyesinde seyyanen zam yapılmasına yönelik hazırlıkların bulunduğu dile getiriliyor. Ancak SGK bütçesinin mevcut yapısı itibarıyla bu ölçekteki bir artışın maliyet boyutunun da hesaplandığı belirtiliyor.
Sosyal Güvenlık Kurumu bütçesinin sadece aylık ödemelerinden oluşmadığı; sağlık, ilaç ve bakım giderleri gibi kapsamlı kalemleri barındırdığı hatırlatılırken, bu nitelikte bir seyyanen artışın bütçe imkanları ve ekonomi yönetiminin kararlılığıyla şekillenebileceği değerlendiriliyor.
Olası düzenlemede farklı kriterlerin uygulanabileceği ifade edilirken, öne çıkan başlıca formüller şu şekilde değerlendiriliyor:
Prim Günü ve Hizmet Süresi: Emekli aylıklarında kademelendirme yapılırken prim ödeme gün sayısı veya çalışma süresinin dikkate alınabileceği konuşuluyor. Uzmanlar, daha uzun süre prim ödeyen sigortalılara pozitif ayrımcılık yapılmasının adalet beklentisini karşılayabileceğini öngörüyor.