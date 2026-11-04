Fransız bankası siber saldırıyla hortumlandı! Tehlike büyüyor

Fransa'da marketlerin soğutucu sistemleri, kan depoları derken son olarak Credit Mutuel Arkea isimli bankanın siber saldırıya uğradığı öne sürüldü. Kripto para sistemlerindeki dolandırıcılık ve para aklama faaliyetlerini araştıran ZachxBT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız bankası Credit Mutuel Arkea'nın en az 133 milyon dolar değerinde kripto para soygununa uğradığı belirtildi.

EN AZ 30 MİLYON DOLAR KARA PARA AKLAMA

Soygunun birkaç gün sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, bankanın fon transferlerinin durdurulması konusunda yetkilileri bilgilendirmede geciktiği kaydedildi.

Açıklamada, bu gecikmenin saldırganların en az 30 milyon dolar kara para aklamasına yol açtığı öne sürüldü.

BANKADAN AÇIKLAMA

Bankadan yapılan açıklamada ise siber saldırıya ilişkin iddialar doğrulanırken, soygunun maliyetine ilişkin bilgi verilmedi. Açıklamada, saldırının kontrol altına alındığı ve müşterilerin bu durumdan etkilenmeyeceği ifade edildi.

KAN DEPOSUNA SİBER SALDIRI

1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde Fransız Kan Kurumunun (EFS) depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine yönelik siber saldırı gerçekleştirildi.

Bilgisayar korsanları, kan numunelerinin bulunduğu farklı depolama tesislerindeki sıcaklık ayarlarını eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıkardı. Bir teknisyen, sıcaklıklardaki anormal yükselişi hızlı bir şekilde fark etti.

MARKETLERİN SOĞUTUCU AYARLARIYLA OYNANMIŞTI

Öte yandan 12 Ekim'de Fransa'da ünlü market zincirlerine yönelik siber saldırı sebebiyle birçok marketin dondurucu ve soğutucu dolaplarındaki ürünler, soğuk zincir bozulduğu için imha edilmişti.