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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:46

Namağlup Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya ekibi Celtic'e konuk olacak Beşiktaş'ta maç öncesi nefesler tutuldu. Namağlup ilerleyişini sürdürmek isteyen siyah-beyazlıların Celtic Park deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i netleşti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Namağlup Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:46

’nde başarılı bir grafik çizen , dördüncü hafta mücadelesinde İskoçya temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa sahnesindeki bu kritik randevuda 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkıyor.

Namağlup Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

DEV MAÇIN HAKEMİ SASCHA STEGEMANN

Glasgow’daki tarihi Celtic Park’ta oynanacak zorlu karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann’ın yardımcılıklarını ise Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek. Futseverler bu heyecan dolu maçı TRT 1 ekranlarından naklen takip edebilecek.

Namağlup Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KARNESİ PARMAK ISIRTIYOR

Avrupa Ligi'nin geride kalan ilk 3 haftasında mağlubiyet yüzü görmeyen Kara Kartal, taraftarını gururlandırmaya devam ediyor. Oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 7 puanla lig puan durumunda 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, İskoçya deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek iddiasını sürdürmek istiyor.

Namağlup Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

Ev sahibi Celtic ise bu sezon Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı. İskoçya’nın köklü kulüplerinden Celtic’in, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan üç maçını da kaybeden İskoç temsilcisi, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta tutunmaya çalışıyor.

KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

CELTİC: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Hassan, Nygren, Osmand, Duran

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbaou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic

Namağlup Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#celtic
#Glasgow
#Sascha Stegemann
#Spor
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