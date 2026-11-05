Namağlup Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı bir grafik çizen Beşiktaş, dördüncü hafta mücadelesinde İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa sahnesindeki bu kritik randevuda 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkıyor.

DEV MAÇIN HAKEMİ SASCHA STEGEMANN

Glasgow’daki tarihi Celtic Park’ta oynanacak zorlu karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann’ın yardımcılıklarını ise Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek. Futseverler bu heyecan dolu maçı TRT 1 ekranlarından naklen takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KARNESİ PARMAK ISIRTIYOR

Avrupa Ligi'nin geride kalan ilk 3 haftasında mağlubiyet yüzü görmeyen Kara Kartal, taraftarını gururlandırmaya devam ediyor. Oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 7 puanla lig puan durumunda 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, İskoçya deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek iddiasını sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Celtic ise bu sezon Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı. İskoçya’nın köklü kulüplerinden Celtic’in, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan üç maçını da kaybeden İskoç temsilcisi, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta tutunmaya çalışıyor.

KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

CELTİC: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Hassan, Nygren, Osmand, Duran

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbaou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic