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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:18

TFF açıkladı: Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakem kadrolarını duyurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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TFF açıkladı: Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:18

ve , 'in 11. haftasında düdük çalacak hakemleri resmi olarak duyurdu. 

TFF açıkladı: Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu!

Futbolseverlerin merakla beklediği haftalık hakem atamaları federasyon tarafından ilan edilirken, kritik karşılaşmalarda görev yapacak isimler ve yardımcıları netleşti.

TFF açıkladı: Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu!

İŞTE 11. HAFTANIN HAKEMLERİ

İşte Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahne alacak maçlar ve düdük çalacak hakem kadroları:

  • Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
    • Yardımcılar: Gökmen Baltacı, Yusuf Susuz
    • Dördüncü Hakem: Erdem Mertoğlu
  • Eyüpspor - Konyaspor: Melek Dakan
    • Yardımcılar: Selahattin Altay, Samet Çiçek
    • Dördüncü Hakem: Yiğit Arslan
  • RAMS Başakşehir - Konyaspor: Gürcan Hasova
    • Yardımcılar: Mert Bulut, Selim Şenöz
    • Dördüncü Hakem: İlker Yasin Avcı
  • Göztepe - Bodrum FK: Çağdaş Altay
    • Yardımcılar: Samet Çavuş, Kerem İlitangil
    • Dördüncü Hakem: Oğuzhan Aksu
  • Galatasaray - Konyaspor: Halil Umut Meler
    • Yardımcılar: İbrahim Çağlar Uyaran, Abdullah Bora Özkara
    • Dördüncü Hakem: Kadir Sağlam
  • Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
    • Yardımcılar: Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi
    • Dördüncü Hakem: Burak Pakkan
  • Sivasspor - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşçısoy
    • Yardımcılar: Bersan Duran, Mustafa Savranlar
    • Dördüncü Hakem: Alper Akarsu
  • Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
    • Yardımcılar: Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
    • Dördüncü Hakem: Fatih Tokail
  • Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
    • Yardımcılar: Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok
    • Dördüncü Hakem: Alpaslan Şen
TFF açıkladı: Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu!
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#Futbol
#trendyol süper lig
#türkiye futbol federasyonu
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#Hakem Atamaları
#Spor
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