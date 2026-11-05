TFF açıkladı: Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında düdük çalacak hakemleri resmi olarak duyurdu.

Futbolseverlerin merakla beklediği haftalık hakem atamaları federasyon tarafından ilan edilirken, kritik karşılaşmalarda görev yapacak isimler ve yardımcıları netleşti.

İŞTE 11. HAFTANIN HAKEMLERİ

İşte Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahne alacak maçlar ve düdük çalacak hakem kadroları: