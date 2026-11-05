TFF açıkladı: Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında düdük çalacak hakemleri resmi olarak duyurdu.
Futbolseverlerin merakla beklediği haftalık hakem atamaları federasyon tarafından ilan edilirken, kritik karşılaşmalarda görev yapacak isimler ve yardımcıları netleşti.
İŞTE 11. HAFTANIN HAKEMLERİ
İşte Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahne alacak maçlar ve düdük çalacak hakem kadroları:
- Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
- Yardımcılar: Gökmen Baltacı, Yusuf Susuz
- Dördüncü Hakem: Erdem Mertoğlu
- Eyüpspor - Konyaspor: Melek Dakan
- Yardımcılar: Selahattin Altay, Samet Çiçek
- Dördüncü Hakem: Yiğit Arslan
- RAMS Başakşehir - Konyaspor: Gürcan Hasova
- Yardımcılar: Mert Bulut, Selim Şenöz
- Dördüncü Hakem: İlker Yasin Avcı
- Göztepe - Bodrum FK: Çağdaş Altay
- Yardımcılar: Samet Çavuş, Kerem İlitangil
- Dördüncü Hakem: Oğuzhan Aksu
- Galatasaray - Konyaspor: Halil Umut Meler
- Yardımcılar: İbrahim Çağlar Uyaran, Abdullah Bora Özkara
- Dördüncü Hakem: Kadir Sağlam
- Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
- Yardımcılar: Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi
- Dördüncü Hakem: Burak Pakkan
- Sivasspor - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşçısoy
- Yardımcılar: Bersan Duran, Mustafa Savranlar
- Dördüncü Hakem: Alper Akarsu
- Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
- Yardımcılar: Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
- Dördüncü Hakem: Fatih Tokail
- Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
- Yardımcılar: Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok
- Dördüncü Hakem: Alpaslan Şen
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