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Altın yeniden şahlandı! Kuyumcular Odası'ndan kritik açıklama geldi

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:30
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1
altın fiyatı

ABD'deki seçim sonuçlarının ardından küresel piyasalarda değişen dengeler altın fiyatlarını hareketlendirdi. Ons altın 4 bin 100 doları aşarken gram altın 6 bin 700 TL seviyesini test etti.


 

2
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) seçim sonuçlarının ardından faiz baskısı ve küresel risklerin azalmasıyla altının yeniden şahlandığını belirterek, gram altının iç piyasada 6 bin 700 lira seviyelerine kadar tırmandığını söyledi.
 

3
ABD yönetiminin seçim sonrası yaşadığı güç kaybı

Piyasada yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Salih Özman, ABD yönetiminin seçim sonrası yaşadığı güç kaybının küresel piyasalarda bir rahatlama oluşturduğunu, enerji hatlarındaki risklerin düşmesiyle beraber FED'in faiz artış baskısının hafiflediğini ve yatırımcıların yeniden güvenli limana sığındığını vurguladı.
 

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altına olan talebin gözle görülür şekilde ivme kazandığı

Uluslararası piyasalarda altına olan talebin gözle görülür şekilde ivme kazandığını belirten Özman, "Seçim sonuçlarının ardından beklentilere paralel olarak altına çok ciddi bir talep girişi yaşandı.

5
ons altın

Düne kadar 4 bin doların altında seyreden ons altın, bugün hızlı bir sıçramayla 4 bin 100 dolar sınırını aştı ve 4 bin 200 dolar seviyelerine doğru yol alıyor.

6
ABD tahvilleri

ABD tahvillerinin cazibesini yitirmesiyle küresel yatırımcılar, hem yüksek gelir potansiyeli hem de güvenli liman niteliği sebebiyle rotayı tamamen altına çevirmiş durumda" dedi.
 

7
Ons altındaki küresel ralli

"Ons altındaki küresel rallinin iç piyasadaki fiyatlara da doğrudan yansıdığını ifade eden Başkan Özman, "İç piyasada daha önce 6 bin lira seviyelerine kadar çekilen gram altın, ons altındaki bu sert tırmanış ve artan talep dalgasıyla 6 bin 700 lira seviyelerini test etti.

8
altın

"Şu sıralar 6 bin 660 lira bandında dengelenmeye çalışan bir gram altın var. Ons altındaki yukarı yönlü ivme korunduğu sürece, yurt içindeki altın fiyatlarının da bu hareketliliği sürdürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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