Altın yeniden şahlandı! Kuyumcular Odası'ndan kritik açıklama geldi

"Ons altındaki küresel rallinin iç piyasadaki fiyatlara da doğrudan yansıdığını ifade eden Başkan Özman, "İç piyasada daha önce 6 bin lira seviyelerine kadar çekilen gram altın, ons altındaki bu sert tırmanış ve artan talep dalgasıyla 6 bin 700 lira seviyelerini test etti.