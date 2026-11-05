Ehliyet, sigorta, muayene yok: Trafik magandasının drift şovu pahalıya patladı

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İstanbul
Muğla'nın Fethiye ilçesinde A.E.O.’nun trafikte drift yaptığı tespit edildi. Ekipler, aracı alışveriş merkezi yakınlarında durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyeti iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı belirlenirken, alkol ölçümünü reddettiği, aracın sigortasının ve muayenesinin de bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye 496 bin 908 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.