İstanbul’da bir trafik tartışmasının sonu yine kanlı bitti: Arbede anları kameraya yansıdı

İstanbul Büyükçekmece’de dehşet veren bir olay yaşandı. Okul servisi şoförü Ömür K'nin kullandığı araca, arkadan gelen motosiklet sürücüsü üç kez yumruk attı. Motosikletinden inerek servis aracının yanına giden sürücü, aracın kapısını açıp tartıştığı şoförü sol kolundan ve bacağından bıçakladı. Olayın ardından yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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