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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 13:34

Giresun'da eğitime kar yağışı engeli: Okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından bazı illerde kar yağışı bastırdı. Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun yağışı nedeniyle ilk kar tatili haberi duyuruldu. Görele ilçesinde üç köy okulu ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar yarım gün tatil kararı alındı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Giresun'da eğitime kar yağışı engeli: Okullar tatil edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 13:34

'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından yurdun büyük bir kısmında sağanak, Karadeniz ve Doğu illerinde ise kar yağışı etkisini göstermeye başladı. 'un ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime yarım gün ara verildi. 

Giresun'da eğitime kar yağışı engeli: Okullar tatil edildi

İLK KAR TATİLİ HABERİ GİRESUN'DAN GELDİ

Görele Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 5 Kasım 2026 Perşembe günü öğleden sonra eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Giresun'da eğitime kar yağışı engeli: Okullar tatil edildi


Alınan karar kapsamında Kırıklı İlk okulu ve Ortaokulu, Koyunhamza Ortaokulu ve Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu ile ilçedeki diğer taşıma merkezi okullarda eğitim gören taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, bugün öğleden sonra izinli sayılacak.

Giresun'da eğitime kar yağışı engeli: Okullar tatil edildi

Kaymakamlığın aldığı karar doğrultusunda öğleden sonra eğitime ara verilen okullar şöyle:

Kırıklı İlkokulu ve Ortaokulu

Koyunhamza Ortaokulu

Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu

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ETİKETLER
#Giresun
#meteoroloji
#Görele
#Kırıklı İlkokulu Ortaokulu
#Koyunhamza Ortaokulu
#Gündem
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