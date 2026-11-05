Giresun'da eğitime kar yağışı engeli: Okullar tatil edildi

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından yurdun büyük bir kısmında sağanak, Karadeniz ve Doğu illerinde ise kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Giresun'un Görele ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime yarım gün ara verildi.

İLK KAR TATİLİ HABERİ GİRESUN'DAN GELDİ

Görele Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 5 Kasım 2026 Perşembe günü öğleden sonra eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Alınan karar kapsamında Kırıklı İlk okulu ve Ortaokulu, Koyunhamza Ortaokulu ve Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu ile ilçedeki diğer taşıma merkezi okullarda eğitim gören taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, bugün öğleden sonra izinli sayılacak.

Kaymakamlığın aldığı karar doğrultusunda öğleden sonra eğitime ara verilen okullar şöyle:

Kırıklı İlkokulu ve Ortaokulu

Koyunhamza Ortaokulu

Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu