Korku sinemasında dengeleri değiştiren bir başarıya imza atıldı! DC evreninin yeni yapımlarından Clayface, 87 milyon dolarlık gişe hasılatıyla beden korkusu türünde tüm zamanların en yüksek hasılatına ulaşan filmi oldu. The Substance ve The Fly gibi yapımları geride bırakan film, elde ettiği sonuçla sinemaseverlerin dikkatini çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 87 milyon dolarlık rekor! DC'nin korku filmi zirveyi ele geçirdi DC Studios yapımı Clayface, dünya genelinde 87,1 milyon dolar gişe hasılatına ulaşarak beden korkusu türünde tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden filmi oldu. Film, The Substance'ın 77,3 milyon dolarlık gişe gelirini geride bırakarak rekor kırdı. Yapımın konusu, yüzü saldırı sonucu deforme olan ve deneysel bir tedavi sonrası Clayface'e dönüşen Matt Hagen adlı oyuncunun yaşadıklarını anlatıyor. Yönetmenliğini James Watkins'in yaptığı filmin senaryosunu Mike Flanagan ve Hossein Amini kaleme aldı. Başrolde Matt Hagen / Clayface karakterini Tom Rhys Harries canlandırırken, kadroda Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ve Eddie Marsan gibi isimler yer alıyor.

CLAYFACE, THE SUBSTANCE'I GERİDE BIRAKTI! TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

DC Studios imzalı Clayface, vizyona girmesinin üzerinden henüz iki hafta geçmeden gişede büyük bir başarı elde etti. Dünya genelinde 87,1 milyon dolar hasılata ulaşan film, 2024 yapımı The Substance'ın 77,3 milyon dolarlık toplam gişe gelirini geride bıraktı. Böylece beden korkusu türünde tüm zamanların en yüksek hasılatına ulaşan yapım oldu.

Başarısıyla dikkat çeken Clayface, korku sinemasının daha önce gişede öne çıkan yapımlarını da geride bırakarak türün en çok konuşulan filmlerinden biri haline geldi. Üstelik filmin sinema yolculuğu henüz devam ediyor.

CLAYFACE FİLMİNİN KONUSU NE, İZLEYİCİLERİ NASIL BİR HİKAYE BEKLİYOR?

DC evreninin karanlık karakterlerinden Clayface, bu kez kendi hikayesiyle beyaz perdeye taşınıyor. Film, yüzü ve bedeni değişime uğrayan bir karakterin yaşadığı korku dolu süreci merkezine alıyor. Beden korkusu türünün öne çıkan unsurlarını kullanan yapım, izleyicilere psikolojik gerilimle iç içe geçen karanlık bir hikaye sunuyor.

Hollywood'da yükselen bir oyuncu olan Matt Hagen, yaşadığı korkunç saldırının ardından yüzünün ağır şekilde deforme olmasıyla hayatının en zor dönemine sürükleniyor. Eski görünümüne kavuşmak isteyen Hagen, deneysel bir tedaviye başvuruyor. Başlangıçta işe yarayan tedavi, beklenmedik sonuçlara yol açarak karakterin gerçeklikle bağını zedeliyor. Yaşadığı değişimle birlikte intikam duygusuna kapılan Hagen, zamanla DC evreninin ürkütücü karakterlerinden Clayface'e dönüşüyor.

CLAYFACE FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmenliğini James Watkins'in üstlendiği Clayface filminin başrolünde Matt Hagen karakterine hayat veren Tom Rhys Harries yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Harries'e birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tom Rhys Harries: Matt Hagen / Clayface

Naomi Ackie: Caitlyn Corr

David Dencik

Max Minghella

Eddie Marsan

Nancy Carroll

Joshua James

Mike Flanagan ve Hossein Amini'nin senaryosunu kaleme aldığı film, James Watkins'in yönetmenliğiyle DC'nin alışılmış süper kahraman anlatılarından ayrılan karanlık bir korku-gerilim hikayesi sunuyor.

DC, CLAYFACE İLE KORKU SİNEMASINDA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

DC Studios, Clayface ile klasik süper kahraman filmlerinden farklı bir anlatım tercih ediyor. Yönetmen James Watkins'in imzasını taşıyan yapım, aksiyon ağırlıklı çizgi roman uyarlamalarından ayrılarak korku ve gerilim türüne odaklanıyor. Filmde özellikle beden korkusu, kimlik kaybı ve bilimsel müdahalelerin karanlık sonuçları ön plana çıkıyor.

Gişede elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Clayface, DC'nin korku sinemasındaki iddialı yapımları arasında yerini aldı. Tüm zamanların en yüksek hasılatlı beden korkusu filmi unvanını elde eden yapım, yalnızca çizgi roman uyarlamalarıyla değil, korku türündeki başarısıyla da konuşulmaya devam ediyor.