87 milyon dolarlık rekor! DC'nin korku filmi zirveyi ele geçirdi

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Korku sinemasında dengeleri değiştiren bir başarıya imza atıldı! DC evreninin yeni yapımlarından Clayface, 87 milyon dolarlık gişe hasılatıyla beden korkusu türünde tüm zamanların en yüksek hasılatına ulaşan filmi oldu. The Substance ve The Fly gibi yapımları geride bırakan film, elde ettiği sonuçla sinemaseverlerin dikkatini çekti.
DC Studios imzalı Clayface, vizyona girmesinin üzerinden henüz iki hafta geçmeden gişede büyük bir başarı elde etti. Dünya genelinde 87,1 milyon dolar hasılata ulaşan film, 2024 yapımı The Substance'ın 77,3 milyon dolarlık toplam gişe gelirini geride bıraktı. Böylece beden korkusu türünde tüm zamanların en yüksek hasılatına ulaşan yapım oldu.
Başarısıyla dikkat çeken Clayface, korku sinemasının daha önce gişede öne çıkan yapımlarını da geride bırakarak türün en çok konuşulan filmlerinden biri haline geldi. Üstelik filmin sinema yolculuğu henüz devam ediyor.
DC evreninin karanlık karakterlerinden Clayface, bu kez kendi hikayesiyle beyaz perdeye taşınıyor. Film, yüzü ve bedeni değişime uğrayan bir karakterin yaşadığı korku dolu süreci merkezine alıyor. Beden korkusu türünün öne çıkan unsurlarını kullanan yapım, izleyicilere psikolojik gerilimle iç içe geçen karanlık bir hikaye sunuyor.
Hollywood'da yükselen bir oyuncu olan Matt Hagen, yaşadığı korkunç saldırının ardından yüzünün ağır şekilde deforme olmasıyla hayatının en zor dönemine sürükleniyor. Eski görünümüne kavuşmak isteyen Hagen, deneysel bir tedaviye başvuruyor. Başlangıçta işe yarayan tedavi, beklenmedik sonuçlara yol açarak karakterin gerçeklikle bağını zedeliyor. Yaşadığı değişimle birlikte intikam duygusuna kapılan Hagen, zamanla DC evreninin ürkütücü karakterlerinden Clayface'e dönüşüyor.
Yönetmenliğini James Watkins'in üstlendiği Clayface filminin başrolünde Matt Hagen karakterine hayat veren Tom Rhys Harries yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Harries'e birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.
Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Mike Flanagan ve Hossein Amini'nin senaryosunu kaleme aldığı film, James Watkins'in yönetmenliğiyle DC'nin alışılmış süper kahraman anlatılarından ayrılan karanlık bir korku-gerilim hikayesi sunuyor.
DC Studios, Clayface ile klasik süper kahraman filmlerinden farklı bir anlatım tercih ediyor. Yönetmen James Watkins'in imzasını taşıyan yapım, aksiyon ağırlıklı çizgi roman uyarlamalarından ayrılarak korku ve gerilim türüne odaklanıyor. Filmde özellikle beden korkusu, kimlik kaybı ve bilimsel müdahalelerin karanlık sonuçları ön plana çıkıyor.
Gişede elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Clayface, DC'nin korku sinemasındaki iddialı yapımları arasında yerini aldı. Tüm zamanların en yüksek hasılatlı beden korkusu filmi unvanını elde eden yapım, yalnızca çizgi roman uyarlamalarıyla değil, korku türündeki başarısıyla da konuşulmaya devam ediyor.