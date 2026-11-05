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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 13:19

87 milyon dolarlık rekor! DC'nin korku filmi zirveyi ele geçirdi

DC'nin yeni korku filmi Clayface, 87 milyon dolarlık gişe hasılatıyla beden korkusu (body horror) türünde tüm zamanların en yüksek hasılatına ulaşan yapımı oldu. The Substance ve The Fly gibi dikkat çeken filmleri geride bırakan yapım, korku sinemasında tarihi bir başarıya imza attı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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87 milyon dolarlık rekor! DC'nin korku filmi zirveyi ele geçirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 13:19

Korku sinemasında dengeleri değiştiren bir başarıya imza atıldı! DC evreninin yeni yapımlarından Clayface, 87 milyon dolarlık gişe hasılatıyla beden korkusu türünde tüm zamanların en yüksek hasılatına ulaşan filmi oldu. The Substance ve The Fly gibi yapımları geride bırakan film, elde ettiği sonuçla sinemaseverlerin dikkatini çekti.

HABERİN ÖZETİ

87 milyon dolarlık rekor! DC'nin korku filmi zirveyi ele geçirdi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
DC Studios yapımı Clayface, dünya genelinde 87,1 milyon dolar gişe hasılatına ulaşarak beden korkusu türünde tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden filmi oldu.
Film, The Substance'ın 77,3 milyon dolarlık gişe gelirini geride bırakarak rekor kırdı.
Yapımın konusu, yüzü saldırı sonucu deforme olan ve deneysel bir tedavi sonrası Clayface'e dönüşen Matt Hagen adlı oyuncunun yaşadıklarını anlatıyor.
Yönetmenliğini James Watkins'in yaptığı filmin senaryosunu Mike Flanagan ve Hossein Amini kaleme aldı.
Başrolde Matt Hagen / Clayface karakterini Tom Rhys Harries canlandırırken, kadroda Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ve Eddie Marsan gibi isimler yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

CLAYFACE, THE SUBSTANCE'I GERİDE BIRAKTI! TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

DC Studios imzalı Clayface, vizyona girmesinin üzerinden henüz iki hafta geçmeden gişede büyük bir başarı elde etti. Dünya genelinde 87,1 milyon dolar hasılata ulaşan film, 2024 yapımı The Substance'ın 77,3 milyon dolarlık toplam gişe gelirini geride bıraktı. Böylece beden korkusu türünde tüm zamanların en yüksek hasılatına ulaşan yapım oldu. 

87 milyon dolarlık rekor! DC'nin korku filmi zirveyi ele geçirdi

Başarısıyla dikkat çeken Clayface, korku sinemasının daha önce gişede öne çıkan yapımlarını da geride bırakarak türün en çok konuşulan filmlerinden biri haline geldi. Üstelik filmin sinema yolculuğu henüz devam ediyor. 

87 milyon dolarlık rekor! DC'nin korku filmi zirveyi ele geçirdi

CLAYFACE FİLMİNİN KONUSU NE, İZLEYİCİLERİ NASIL BİR HİKAYE BEKLİYOR?

DC evreninin karanlık karakterlerinden Clayface, bu kez kendi hikayesiyle beyaz perdeye taşınıyor. Film, yüzü ve bedeni değişime uğrayan bir karakterin yaşadığı korku dolu süreci merkezine alıyor. Beden korkusu türünün öne çıkan unsurlarını kullanan yapım, izleyicilere psikolojik gerilimle iç içe geçen karanlık bir hikaye sunuyor.

87 milyon dolarlık rekor! DC'nin korku filmi zirveyi ele geçirdi

Hollywood'da yükselen bir oyuncu olan Matt Hagen, yaşadığı korkunç saldırının ardından yüzünün ağır şekilde deforme olmasıyla hayatının en zor dönemine sürükleniyor. Eski görünümüne kavuşmak isteyen Hagen, deneysel bir tedaviye başvuruyor. Başlangıçta işe yarayan tedavi, beklenmedik sonuçlara yol açarak karakterin gerçeklikle bağını zedeliyor. Yaşadığı değişimle birlikte intikam duygusuna kapılan Hagen, zamanla DC evreninin ürkütücü karakterlerinden Clayface'e dönüşüyor. 

87 milyon dolarlık rekor! DC'nin korku filmi zirveyi ele geçirdi

CLAYFACE FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmenliğini James Watkins'in üstlendiği Clayface filminin başrolünde Matt Hagen karakterine hayat veren Tom Rhys Harries yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Harries'e birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

  • Tom Rhys Harries: Matt Hagen / Clayface
  • Naomi Ackie: Caitlyn Corr
  • David Dencik
  • Max Minghella
  • Eddie Marsan
  • Nancy Carroll
  • Joshua James

Mike Flanagan ve Hossein Amini'nin senaryosunu kaleme aldığı film, James Watkins'in yönetmenliğiyle DC'nin alışılmış süper kahraman anlatılarından ayrılan karanlık bir korku-gerilim hikayesi sunuyor. 

87 milyon dolarlık rekor! DC'nin korku filmi zirveyi ele geçirdi

DC, CLAYFACE İLE KORKU SİNEMASINDA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

DC Studios, Clayface ile klasik süper kahraman filmlerinden farklı bir anlatım tercih ediyor. Yönetmen James Watkins'in imzasını taşıyan yapım, aksiyon ağırlıklı çizgi roman uyarlamalarından ayrılarak korku ve gerilim türüne odaklanıyor. Filmde özellikle beden korkusu, kimlik kaybı ve bilimsel müdahalelerin karanlık sonuçları ön plana çıkıyor. 

87 milyon dolarlık rekor! DC'nin korku filmi zirveyi ele geçirdi

Gişede elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Clayface, DC'nin korku sinemasındaki iddialı yapımları arasında yerini aldı. Tüm zamanların en yüksek hasılatlı beden korkusu filmi unvanını elde eden yapım, yalnızca çizgi roman uyarlamalarıyla değil, korku türündeki başarısıyla da konuşulmaya devam ediyor.

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#Clayface
#Matt Hagen
#Tom Rhys Harries
#Dc Studios
#The Substance
#Medya
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