Batman'in tanınmış düşmanlarından Clayface'in ortaya çıkışını konu alan Clayface filmi büyük bir heyecanla bekleniyor. DC Stüdyolarının en eşsiz filmlerinden biri olan Clayface için geri sayım başladı. Birçok izleyici Clayface filmi hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Korku ve gerilim türündeki hikayesiyle seyirci karşısına çıkması planlanan Clayface, son zamanlarda DC evreninin en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Peki, Clayface filmi konusu ne? Clayface 2026 ne zaman? Clayface 2026 oyuncuları kim? Clayface dizisi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Clayface filmine dair bilinmeyenler...

CLAYFACE FİLMİ KONUSU NE?

Clayface, Amerikan çizgi roman yayıncısı DC Comics'in aynı adlı karakterinden uyarlanan, 2026 yapımı bir vücut korkusu ve psikolojik gerilim filmidir. Yönetmen koltuğunda James Watkins'in oturduğu, senaryosunu ise Mike Flanagan ile Hossein Amini'nin kaleme aldığı Clayface, DC Evreni'nin (DCU)üçüncü filmidir. Clayface, yükselen bir Hollywood yıldızından intikam dolu bir canavara dönüşen bir adamın dehşet verici hikayesini konu alıyor.

Genç ve hırslı bir aktör olan Matt Hagen, Hollywood’un zirvesine tırmanırken yaşadığı trajik olaylar sonrası kendini geri dönülemez bir fiziksel ve ruhsal değişimin içinde buluyor. Kendi kimliğini ve insanlığını adım adım yitiren Hagen’ın yolculuğu, bilimsel hırsın karanlık yüzüyle birleşerek dehşet verici bir intikam hikayesine dönüşüyor.

Goatham'da yetişen ve Hollywood'da yükselişe geçen genç oyuncu Matt Hagen'ın hayatının altüst olmasını konu alan Clayface filmi; Hagen'ın bir suç patronunun neden olduğu saldırıda yüzü ağır bir şekilde zarar görmesi ve eski görünümünü geri kazanmak için deneysel bir tedaviye başvurmasıyla devam ediyor.

Tedavi ilk başlarda mucize gibi görünse de genç oyuncunun bedeninde ve zihninde beklenmedik değişimlere neden oluyor. Zamanla gerçeklik algısı giderek bozulan Matt Hagen, yaşadığı kayıplarla birlikte intikam arayışına sürükleniyor. Asıl hedefi bir zamanlar başarılı bir oyuncu olmak olan Hagen, zamanla Gotham'ın en ürtükütücü karakterlerinden biri olan Clayface'e dönüşüyor.

CLAYFACE 2026 FİLMİ NE ZAMAN?

Hem korku hem de gerilim unsurlarını bir araya getiren Clayface filmi, sadece fiziksel bir dönüşümü değil, aynı zamanda insan kimliğini kaybetme korkusunu ve intikamın yıkıcı sonuçlarını da izleyiciyle buluşturuyor. Büyük bir heyecanla beklenen Clayface filminin uluslararası vizyon tarihinin 21 Ekim 2026 olduğu biliniyor.

DC Studios imzalı Clayface filmi, Kuzey Amerika'da 23 Ekim 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girmeye hazırlanıyor. Clayface filminin Türkiye'deki vizyon tarihi ise 23 Ekim 2026 Cuma günü olarak duyurulmuştu. Korku, fantastik ve gerilim türlerini buluşturan Clayface, toplamda 108 dakikadan oluşuyor.

CLAYFACE 2026 OYUNCULARI KİM?

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Clayface filmi, birbirinden başarılı isimleri buluşturuyor. Büyük bir heyecanla beklenen filmin başrolünde Matt Hagen / Clayface karakterini 'Tom Rhys Harries' oynuyor. Filmin dikkat çeken oyuncu kadrosunda ayrıca Naomi Ackie, Max Minghella, David Dencik ve Eddie Marsan gibi isimler bulunuyor. İşte Clayface 2026 filminin oyuncu kadrosu:

Tom Rhys Harries: Matt Hagen / Clayface

Naomi Ackie

Max Minghella

David Dencik

Eddie Marsan

Nancy Carroll

Joshua James

Francesca Corney

Ruby Sear

Wil Coban

CLAYFACE KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

Klasik süper kahraman filmlerinden farklı olarak bir kötü karakterin doğuşuna odaklanan korku ve gerilim yapımı Clayface, +18 bir korku filmidir. Clayface'in +18 bir korku filmi olması, filmi DC Stüdyolarının en eşsiz filmlerinden biri yapmaktadır. Toplamda 1 saat 50 dakika süren filmin tam adı Untitled Clayface Film olarak da bilinmektedir.