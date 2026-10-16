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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 19:14
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 19:14

Organize İşler Karun Hazinesi kaç bölüm, oyuncuları kim? Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi merak edildi

Şenol Sönmez'in yönetmenliğini yaptığı Organize İşler Karun Hazinesi bugün itibarıyla platformda yer aldı. Organize İşler oyuncu kadrosu beğeni toplarken seyirciler kaç bölüm olacak araştırmasına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Organize İşler Karun Hazinesi kaç bölüm, oyuncuları kim? Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi merak edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 19:14
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 19:14

, ve 'un başrolünde yer aldığı saat kaçta çıkacak merakla beklenirken 16 Ekim Cuma günü platformunda yayınlandı.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu dizi, toplamda 8 bölüm olarak yayınlandı. İlk sezonunu 8 bölüm olarak yayınlayan Organize İşler dizisi, bugün itibarıyla Netflix platformunda yer aldı.

Organize İşler Karun Hazinesi kaç bölüm, oyuncuları kim? Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi merak edildi

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ DİZİ Mİ FİLM Mİ?

Sinema perdesinin favori filmlerinden biri olan Organize İşler Karun Hazinesi bu kez dizi olarak ekranlara geliyor. Toplamda 8 bölüm olarak yayınlanan dizi bugün Netflix platformunda yayınlandı.

Organize İşler Karun Hazinesi kaç bölüm, oyuncuları kim? Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi merak edildi

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ SENARİSTİ Mİ?

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Şenol Sönmez'in yönettiği Organize İşler Karun Hazinesi bugün izleyici karşısına çıktı. Netflix platformunda yayınlanan dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Organize İşler Karun Hazinesi kaç bölüm, oyuncuları kim? Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi merak edildi

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ.

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ETİKETLER
#kıvanç tatlıtuğ
#netflix
#Yılmaz Erdoğan
#Demet Akbağ
#organize işler karun hazinesi
#Diziler
#Mavi Kadin
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