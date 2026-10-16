Organize İşler Karun Hazinesi kaç bölüm, oyuncuları kim? Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi merak edildi

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Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Organize İşler Karun Hazinesi saat kaçta çıkacak merakla beklenirken 16 Ekim Cuma günü Netflix platformunda yayınlandı.
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu dizi, toplamda 8 bölüm olarak yayınlandı. İlk sezonunu 8 bölüm olarak yayınlayan Organize İşler dizisi, bugün itibarıyla Netflix platformunda yer aldı.
Sinema perdesinin favori filmlerinden biri olan Organize İşler Karun Hazinesi bu kez dizi olarak ekranlara geliyor. Toplamda 8 bölüm olarak yayınlanan dizi bugün Netflix platformunda yayınlandı.
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Şenol Sönmez'in yönettiği Organize İşler Karun Hazinesi bugün izleyici karşısına çıktı. Netflix platformunda yayınlanan dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:
Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ.