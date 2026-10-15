Organize İşler dizisi çıktı mı, nereden izlenir? Organize İşler Karun Hazinesi nerede yayınlanıyor?

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Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı Organize İşler nerede yayınlanacak netleşti.
Organize İşler dizis toplamda 8 bölümden oluşurken henüz çıkmadı. Netflix platformunda yarın itibarıyla izleyici karşısına çıkacak. Tüm bölümlerin aynı anda yayınlanıp yayınlanmayacağı ise bilinmiyor.
Organize İşler: Karun Hazinesi’nin resmi fragmanını paylaştı. 16 Ekim’de tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak. Organize İşler dizisi 16 Ekim itibarıyla Netflix platformu üzerinden seyredilecek. Heyecanla beklenen film yarın platformda yer alacak.
Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim'de Netflix ekranlarında yayınlanırken, toplamda 8 bölüm olması planlanıyor. Seyircilerin heyecanla beklediği dizi yarın itibarıyla Netflix platformundan izlenebilecek.
Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ.