Organize İşler dizisi ne zaman çıkacak, başlayacak? Meşhur film dizi olarak ekran karşısına çıkıyor

Bir döneme damga vuran Organize İşler filmi, dizi olarak seyirci ile buluşacak. Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi için geri sayım başladı.

ORGANİZE İŞLER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim tarihinde Netflix platformunda seyirci karşısına çıkacak. Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim'de Netflix ekranlarında yayınlanırken, toplamda 8 bölüm olması planlanıyor.

ORGANİZE İŞLER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen dizi, 16 Ekim tarihinde izleyici ile buluşacak. Çekim hazırlıkları sürerken, ilk fragman da yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken proje için geri sayım başladı. 16 Ekim'de dijital platformda yayınlanmaya başlayacak.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ gibi başarılı isimler dizide yer alıyor.