Nefesinizi kesecek, koltuktan kalkamayacaksınız! Ekim ayının en korkunç filmleri 2026

2026'nın ekim takviminde öne çıkan filmler arasında Other Mommy, V/H/S/Mixtape, Crawlers ve Clayface bulunuyor. Aile içindeki ürkütücü sırları, açıklanamayan olayları ve hayatta kalma mücadelesini konu alan bu yapımlar, farklı korku türlerini bir araya getiriyor. İşte ekim ayında takip edilmesi gereken, gerilim dolu hikâyeleriyle öne çıkan korku filmleri ve merak edilen ayrıntılar!

EKİM AYININ EN ÇOK KONUŞULAN KORKU FİLMLERİ

OTHER MOMMY: MASUM BİR ÇOCUĞUN KORKUTUCU SIRRI

9 Ekim 2026'da ABD'de gösterime giren Other Mommy, doğaüstü korku türünü sevenlerin ilgisini çekebilecek yapımlar arasında yer alıyor. Film, sekiz yaşındaki bir çocuğun dolabında ortaya çıkan ve başlangıçta hayalî bir arkadaş gibi görünen varlığın, zamanla aile için ciddi bir tehdide dönüşmesini konu alıyor. Çocuğun dünyasında başlayan bu tuhaf olaylar, yetişkinlerin de içinden çıkmakta zorlandığı bir korku hikâyesine dönüşüyor. Bir çocuğun hayal gücüyle açıklanabilecek gibi görünen durumların giderek daha karanlık bir hâl alması, filmin gerilim unsurunu güçlendiriyor.

V/H/S/MIXTAPE: KÂBUS GİBİ GÖRÜNTÜLER

Korkuyu parçalı hikâyeler ve gerçekçi kamera görüntüleri üzerinden anlatan V/H/S serisi, 2026'da V/H/S/Mixtape ile gündeme geliyor. Film, 9 Ekim'de Shudder platformundaki yayın takviminde yer alıyor. Buluntu görüntü tekniğini kullanan korku yapımları, izleyiciyi olayların tam ortasındaymış hissine sürüklemeyi amaçlıyor. Titrek kamera görüntüleri, beklenmedik karşılaşmalar ve açıklanamayan olaylar, bu anlatım biçiminin temel unsurları arasında bulunuyor.

CRAWLERS: ÖLÜMCÜL TEHLİKE HER YERDE

16 Ekim 2026'da ABD'de gösterime girmesi planlanan Crawlers, örümcek korkusunu hayatta kalma mücadelesiyle birleştiriyor. Filmde, bir apartman kompleksini yöneten Serena, şüpheli bir ölüm olayının ardından kendisini giderek büyüyen bir felaketin ortasında buluyor. Başlangıçta olası bir salgın gibi görünen olay, kısa süre içinde binaya yayılan zehirli örümceklerin neden olduğu büyük bir tehdide dönüşüyor. Karantina altında kalan bina sakinleri, kaçış yolları kapanırken hayatta kalabilmek için mücadele etmek zorunda kalıyor.

CLAYFACE: GÖRÜNÜMÜN ARDINDAKİ DEHŞET

23 Ekim 2026 için listelenen Clayface, çizgi roman dünyasından gelen karakteri karanlık bir korku anlatısının merkezine taşıyor. Film, beden korkusu ve bilim kurgu unsurlarını bir araya getiren yapımlar arasında gösteriliyor.

Hikâyenin merkezinde, yüzünde ve bedeninde değişimler yaşayan bir oyuncu bulunuyor. Çaresiz kalan karakterin çözüm arayışı, onu tehlikeli bir bilimsel müdahaleye yöneltiyor. Ancak beklediği iyileşme yerine çok daha ürkütücü bir dönüşümle karşı karşıya kalması, olayların seyrini değiştiriyor.

HELL HOUSE LLC: KARANLIKTA SAKLANAN TEHLİKE

29 Ekim 2026 için korku filmi takvimlerinde yer alan Hell House LLC, doğaüstü korku ve gerilim sevenlerin takip edebileceği bir diğer yapım. Film, aynı adlı korku serisinin karanlık atmosferini seven izleyiciler açısından ekim ayının dikkat çeken seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Serinin temelinde, sıradan görünen bir mekânın arkasında saklanan açıklanamayan olaylar ve giderek ağırlaşan bir korku duygusu bulunuyor. Kapalı alanlar, karanlık koridorlar ve ne zaman ortaya çıkacağı bilinmeyen tehditler, bu tür hikâyelerin gerilimini artırıyor.

EKİMDE KORKU MARATONU YAPACAKLARA ÖNERİLER

Ekim ayındaki korku filmleri, tek bir tarzla sınırlı kalmıyor. Doğaüstü olayları tercih edenler Other Mommy ile aile içindeki ürkütücü bir tehdidin peşine düşebilir. Daha gerçekçi kamera görüntüleri ve parçalı hikâyeler arayanlar V/H/S/Mixtape seçeneğini değerlendirebilir. Örümcek korkusuyla yüzleşmek isteyenler için Crawlers, beden korkusu ve bilim kurgu sevenler içinse Clayface öne çıkıyor.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN İZLENEBİLECEKLER?

Ekim 2026 için açıklanan gösterim ve yayın tarihleri her ülkede aynı olmayabilir. ABD'de sinemalarda gösterime girecek bir film, Türkiye'de farklı bir tarihte vizyona girebilir veya dijital platformlara daha sonra eklenebilir. Bu nedenle sinema salonlarının güncel programlarını ve dijital platformların resmî duyurularını kontrol etmek gerekiyor.