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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:19

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

Yağmurlu bir hafta sonunu evde film keyfi yaparak geçirmek isteyenler için birbirinden gerilimli 10 korku filmini bir araya getirdik. Doğaüstü olaylardan psikolojik gerilime kadar farklı türlerdeki bu yapımlar, karanlık havanın atmosferine eşlik edecek. Ancak bazı filmler yoğun korku, gerilim ve şiddet içerdiği için çocuklarla izlemeye pek uygun değil.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:19

Hafta sonu yağmur dışarı çıkma planlarını bozduysa üzülmeyin. Battaniyenizi alıp ışıkları biraz kısarak iyi bir korku filmi maratonuna ne dersiniz? Korku sinemasının sevilen yapımları arasında doğaüstü hikâyelerden psikolojik gerilimlere kadar pek çok farklı seçenek bulunuyor. Biz de yağmurlu havanın atmosferine yakışacak, koltuktan kalkmak istemeyeceğiniz 10 korku filmini sizler için seçtik. Ancak uyaralım; listedeki bazı yapımlar çocuklar için uygun olmayabilecek yoğun korku ve şiddet sahneleri içeriyor.

HABERİN ÖZETİ

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Yağmurlu hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için doğaüstü olaylardan psikolojik gerilime kadar uzanan 10 farklı korku filmi önerisi derlenmiştir.
Listede The Others (2001), The Conjuring (2013), Hereditary (2018), Sinister (2012) ve The Ring (2002) gibi yapımlar yer almaktadır.
The Shining (1980), The Autopsy of Jane Doe (2016), Barbarian (2022), Talk to Me (2022) ve Midsommar (2019) filmleri öneriler arasındadır.
Listedeki bazı yapımların çocuklar için uygun olmayabilecek yoğun korku ve şiddet sahneleri içerdiği konusunda uyarıda bulunulmuştur.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

YAĞMURLU HAFTA SONU İÇİN 10 KORKU FİLMİ ÖNERİSİ

Yağmurlu havalarda evde film keyfi yapmak isteyenler için korku filmleri iyi bir alternatif olabilir. Karanlık hava, battaniye ve loş ışık eşliğinde izlenen gerilim dolu sahneler, film deneyimini daha da etkileyici hale getirebilir. Biz de farklı korku türlerinden 10 filmi sizler için bir araya getirdik. Doğaüstü olaylardan psikolojik gerilime kadar uzanan bu yapımlar, hafta sonu korku maratonu yapmak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

1.THE OTHERS (DİĞERLERİ)

2001 yapımı The Others (Diğerleri), korku ve gizem sevenler için yağmurlu bir hafta sonuna yakışacak filmlerden biri. Nicole Kidman’ın başrolünde yer aldığı film, iki çocuğuyla birlikte büyük ve ıssız bir evde yaşayan Grace’in etrafında gelişen esrarengiz olayları konu alıyor. Evde yaşanan açıklanamayan olaylar arttıkça gerilim de giderek yükseliyor. Film, korkuyu yüksek sesli sahnelerden çok atmosferi ve gizemi üzerinden kuruyor.

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

2.THE CONJURİNG (KORKU SEANSI)

2013 yapımı The Conjuring (Korku Seansı), korku sinemasının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Film, yeni taşındıkları evde açıklanamayan olaylarla karşılaşan Perron ailesinin yaşadıklarını konu alıyor. Aile, yaşananların ardından paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren’dan yardım istiyor. Gerilimin giderek yükseldiği film, özellikle doğaüstü korku sevenler için yağmurlu bir akşamda izlenebilecek seçeneklerden biri.

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

3.HEREDİTARY (AYİN)

2018 yapımı Hereditary (Ayin), psikolojik gerilim ile korkuyu bir araya getiren yapımlardan biri. Film, annesinin ölümünün ardından ailesiyle birlikte geçmişten gelen karanlık sırlarla yüzleşmeye başlayan Annie’nin yaşadıklarını konu alıyor. Aile içinde yaşanan tuhaf olaylar arttıkça gerilim de giderek yükseliyor. Özellikle yavaş ilerleyen, rahatsız edici atmosferi sevenler için dikkat çekici bir seçenek.

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

4.SİNİSTER (LANET)

2012 yapımı Sinister (Lanet), gerilim ve doğaüstü korkuyu bir araya getiren yapımlardan biri. Film, yeni bir eve taşınan yazar Ellison Oswalt’ın evde bulduğu eski görüntülerle birlikte yaşanan korkunç olayları araştırmasını konu alıyor. Ortaya çıkan görüntüler, evin geçmişiyle ilgili karanlık sırları açığa çıkarırken Ellison’ın araştırması da giderek daha ürkütücü bir hale geliyor.

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

5.THE RİNG (HALKA)

2002 yapımı The Ring (Halka), gizem ve korkuyu bir arada sunan yapımlardan biri. Film, izleyenlerin kısa süre sonra öldüğü söylenen gizemli bir video kasetin peşine düşen gazeteci Rachel Keller’ın hikâyesini anlatıyor. Kasetin sırrını çözmeye çalışan Rachel, araştırdıkça olayların düşündüğünden çok daha korkunç bir geçmişe uzandığını fark ediyor. Karanlık atmosferi ve gerilimiyle yağmurlu bir gecede korku filmi izlemek isteyenler için dikkat çekici seçeneklerden biri. 

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

6.THE SHİNİNG (CİNNET)

1980 yapımı The Shining (Cinnet), korku sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Film, kış aylarında ailesiyle birlikte tenha bir otele yerleşen Jack Torrance’ın burada yaşadığı ürkütücü olayları konu alıyor. Otelin izole atmosferi ve giderek artan gerilim, filmi özellikle psikolojik korku sevenler için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. 

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

7.THE AUTOPSY OF JANE DOE (OTOPSİ)

2016 yapımı The Autopsy of Jane Doe (Otopsi), gizem ve doğaüstü korkuyu bir araya getiriyor. Film, kimliği belirlenemeyen genç bir kadının cesedini incelemeye başlayan baba ve oğul adli tıp görevlilerinin yaşadığı ürkütücü olayları konu alıyor. Otopsi ilerledikçe ortaya çıkan gizemler, ikiliyi giderek daha korkutucu bir gecenin içine sürüklüyor.

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

8.BARBARİAN (BARBAR)

2022 yapımı Barbarian (Barbar), bir gecelik konaklamanın beklenmedik şekilde korkunç bir hikâyeye dönüşmesini anlatıyor. Genç bir kadın, kiraladığı eve geldiğinde evin başka bir kişi tarafından da tutulduğunu fark ediyor. Başlangıçta yalnızca garip bir tesadüf gibi görünen bu durum, evin içinde keşfedilen gizemlerle birlikte bambaşka bir hale geliyor.

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

9.TALK TO ME (KONUŞ BENİMLE)

2022 yapımı Talk to Me (Konuş Benimle), doğaüstü olayları konu alan gençlik korkularından biri. Bir grup arkadaş, ruhlarla iletişim kurmayı sağlayan gizemli bir el aracılığıyla eğlence ararken olayların kontrolden çıkmasıyla karşı karşıya kalıyor. Başlangıçta bir oyun gibi görünen deneyim, sınırlar aşıldıkça tehlikeli bir hal alıyor.

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

10.MİDSOMMAR (RİTÜEL)

2019 yapımı Midsommar (Ritüel), klasik karanlık korku atmosferinden farklı olarak hikâyesini gün ışığında ve renkli bir ortamda anlatıyor. Film, bir grup arkadaşın İsveç’teki uzak bir topluluğun yaz festivaline katılmasıyla yaşanan tuhaf olayları konu alıyor. Festival ilerledikçe grubun karşılaştığı gelenekler ve ritüeller, tatil planını giderek rahatsız edici bir deneyime dönüştürüyor.

Hafta sonu yağmurlu havada koltuktan kaldırmayacak 10 korku film önerisi! Çocuklarla izlemeyin

Yağmurlu havayı evde geçirmek isteyenler için birbirinden farklı korku filmlerini bir araya getirdik. Gizemli hikâyelerden doğaüstü olaylara, psikolojik gerilimlerden tüyler ürperten sahnelere kadar listedeki filmler hafta sonu film keyfinize eşlik edebilir. Battaniyenizi hazırlayıp ışıkları biraz kısarak bu filmlerden birini seçebilirsiniz. Ancak özellikle korku dozu yüksek yapımlar nedeniyle çocuklarla izlememeye dikkat edin.

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#nicole kidman
#Sinister
#The Conjuring
#Hereditary
#The Others
#Kültür - Sanat
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