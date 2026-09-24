Listede yer alan filmler farklı korku anlayışlarını bir araya getiriyor. Kimi yapım izleyiciyi doğaüstü olayların içine çekerken kimi psikolojik baskıyı artırıyor, kimi ise bilinmeyen bir tehdidi uzun süre gizli tutarak gerilimi yükseltiyor. İşte karanlık atmosferi ve rahatsız edici hikâyeleriyle öne çıkan 10 film.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uykunuzu kaçıracak nefessiz izleyeceğiniz 2026 damga vuran 10 gerilim korku filmi Bu haber, farklı korku anlayışlarını bir araya getiren, karanlık atmosferleri ve rahatsız edici hikayeleriyle öne çıkan 2024, 2025 ve 2026 yapımı 10 gerilim ve korku filmini tanıtıyor. "Obsession" (2026), dileklerin karanlık sonuçlarını işliyor. "Backrooms", gerçeklikten kopuk ve tekinsiz mekânlarda geçen liminal korkuyu konu alıyor. "Hokum" (2026), bir İrlanda otelindeki cadı söylentilerini ve geçmişin sırlarını barındırıyor. "Sinners" (2025), 1932 Mississippi Deltası'nda doğaüstü bir kötülükle yüzleşmeyi anlatıyor. "Weapons", aynı kasabadaki çocukların gizemli kayboluşunu merkezine alıyor. "Bring Her Back" (2025), aile, yas ve doğaüstü güçlerin işlendiği bir folk korku filmi. "The Substance" (2024), beden korkusu ve psikolojik gerilimi gençlik ve güzellik takıntısıyla birleştiriyor. "Heretic", yanlış bir kapıyı çalan iki misyonerin tehlikeli bir kedi-fare oyununa dahil olmasını konu alıyor. "Longlegs" (2024), polisiyeyi korkuyla harmanlayarak çözülemeyen cinayetlerin karanlık boyutunu araştırıyor. "Talk to Me" (2023), ruhlarla iletişim kurulan bir el üzerinden gelişen gençlik gerilimini ve doğaüstü korkuyu ele alıyor.

UYKUNUZU KAÇIRACAK 10 GERİLİM KORKU FİLMİ

1. OBSESSION

Curry Barker’ın yönettiği Obsession, 15 Mayıs 2026’da vizyona girdi. Filmde Michael Johnston ve Inde Navarrette başrolleri paylaşıyor. Hikâye, hoşlandığı kişinin sevgisini kazanmak isteyen bir adamın gizemli “One Wish Willow” aracılığıyla dileğinin gerçekleşmesiyle başlıyor. Ancak dileğin gerçekleşmesi beklenmedik ve karanlık sonuçları beraberinde getiriyor.

Filmin gerilimi yalnızca doğaüstü olaylardan değil, karakterin istediği şeyin kontrolden çıkmasından kaynaklanıyor. Bu yönüyle psikolojik korku seven izleyicilere hitap ediyor.

2. BACKROOMS

İnternet kültüründen sinemaya taşınan Backrooms, 2026’nın dikkat çeken korku yapımlarından biri oldu. Kane Parsons’ın yönettiği filmde Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve ve Mark Duplass rol alıyor. Film, insanların kendilerini gerçeklikten kopuk, boş ve tekinsiz mekânlarda bulduğu “liminal horror” anlayışını kullanıyor.

Buradaki korku, sürekli karşınıza çıkan bir canavardan çok, nerede olduğunuzu ve başınıza ne geleceğini bilememeniz üzerinden ilerliyor. Bu nedenle ani sıçrama efektlerinden çok atmosferik gerilim arayanların ilgisini çekebilir.

3. HOKUM

Damian McCarthy imzalı Hokum, 1 Mayıs 2026’da vizyona çıktı. Adam Scott’ın başrolünde olduğu filmde Ohm Bauman isimli bir romancı, ailesinin küllerini dağıtmak için uzak bir İrlanda oteline gidiyor. Otelin balayı süitinde bir cadının musallat olduğuna ilişkin hikâyeler ise olayların seyrini değiştiriyor.

Filmde cadı söylencesinin yanı sıra kaybolmalar, geçmişten gelen sırlar ve rahatsız edici görüntüler de hikâyeye dahil oluyor. Böylece gerilim tek bir kaynaktan değil, birbirine bağlanan gizemlerden besleniyor.

4. SINNERS

Ryan Coogler’ın yönettiği Sinners, 2025 yapımı olmasına rağmen 2026’da da korku sinemasının konuşulan filmleri arasında yer alıyor. Michael B. Jordan’ın iki kardeşi birden oynadığı film, 1932 yılında Mississippi Deltası’nda geçiyor. Kardeşler memleketlerine döndüklerinde karşılarına doğaüstü bir kötülük çıkıyor.

Film, dönem atmosferini vampir korkusu, gerilim, drama ve müzik unsurlarıyla bir araya getiriyor. Bu nedenle klasik korku filmlerinden farklı bir anlatım arayan izleyicilerin dikkatini çekiyor.

5. WEAPONS

Weapons, 2025 yapımı olmasına rağmen 2026’da da korku ve gerilim listelerinde sıkça karşılaşılan yapımlardan biri. Zach Cregger’ın yazıp yönettiği film, aynı kasabada yaşayan 17 çocuğun gece aynı saatte evlerinden çıkıp ortadan kaybolmasıyla başlıyor.

Hikâyenin merkezinde çocukların nereye gittiği ve kaybolmalarının arkasında ne olduğu sorusu bulunuyor. Film, farklı karakterlerin bakış açısından ilerleyerek gizemi parça parça ortaya çıkarıyor.

6. BRING HER BACK

Danny ve Michael Philippou kardeşlerin yönettiği Bring Her Back, 2025 tarihli doğaüstü folk korku filmi. Hikâyede bir erkek ve kız kardeş, yeni koruyucu annelerinin tenha evinde korkunç bir ritüelin izlerine rastlıyor. Filmin merkezinde aile, yas, kayıp ve doğaüstü güçler bulunuyor. Özellikle giderek karanlıklaşan hikâyesi nedeniyle psikolojik baskının yoğun olduğu korku filmlerini sevenlere hitap ediyor.

7. THE SUBSTANCE

2024 yapımı The Substance, beden korkusu ve psikolojik gerilimi bir araya getiren yapımlardan biri. Film, gençlik ve güzellik takıntısını merkezine alırken izleyiciyi giderek daha rahatsız edici bir sürecin içine çekiyor. Korkuyu yalnızca karanlık mekânlar veya doğaüstü varlıklar üzerinden kurmayan yapım, beden ve kimlik üzerinden ilerleyen sert sahneleriyle özellikle farklı türde korku arayanların dikkatini çekiyor.

8. HERETIC

Listenizde Heretics olarak geçen yapımın doğru adı Heretic. Film 2024 yılında vizyona çıktı. Scott Beck ve Bryan Woods’un yönettiği yapımda Hugh Grant, Sophie Thatcher ve Chloe East rol alıyor.

Hikâye, kapı kapı dolaşan iki genç misyonerin yanlış bir kapıyı çalmasıyla başlıyor. İkili, Hugh Grant’ın canlandırdığı Mr. Reed’in evine girdikten sonra kendilerini tehlikeli bir kedi-fare oyununun içinde buluyor. Filmde korkunun önemli bir bölümünü belirsizlik ve karakterler arasındaki psikolojik mücadele oluşturuyor.

9. LONGLEGS

Longlegs, 2024 yılında izleyiciyle buluşan ve polisiye gizem ile korkuyu bir araya getiren yapımlardan biri. FBI ajanı Lee Harker, çözülemeyen cinayetlerin arkasındaki bağlantıyı araştırırken olayların düşündüğünden çok daha karanlık bir boyuta sahip olduğunu fark ediyor.

Film, sürekli yüksek sesli korkutma efektleri kullanmak yerine sessizlik, karanlık atmosfer ve bilinmeyen bir tehdidin varlığıyla gerilimi yükseltiyor. Özellikle suç soruşturması içeren korku filmlerini sevenler için farklı bir seçenek sunuyor.

10. TALK TO ME

Listenin daha eski yapımlarından biri olan Talk to Me, 2022’de çekilen kısa filmle aynı isimli uzun metraj yapımın 2023’te vizyona çıkan versiyonu olarak korku sinemasında dikkat çekti. Filmde gençler, ruhlarla iletişim kurmalarını sağlayan gizemli bir el üzerinden tehlikeli bir oyuna dahil oluyor.

Başlangıçta eğlence gibi görünen bu deneyim, karakterlerin kontrol edemeyecekleri sonuçlarla karşılaşmasına neden oluyor. Doğaüstü korku ile gençlik gerilimini bir araya getiren film, son yılların öne çıkan korku yapımları arasında anılıyor.

