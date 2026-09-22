Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek. Sinema salonlarının ve sinema kültürünün desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar tamamlandı. Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlarda? İşte Sinema Festivali salonları…

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HABERİN ÖZETİ Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri! Türkiye Sinema Festivali, sinema salonlarını ve kültürünü desteklemek amacıyla 26-27 Eylül tarihlerinde ikinci kez 75 ilde ve yaklaşık 1500 salonda düzenlenecektir. sinema festivali hangi filmler var, Festival, 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sinema festivali filmler, Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunmak ve sinemaseverlerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmektedir. Festival kapsamında gösterilecek filmler arasında “Avengers: Endgame”, “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve “Odyssey” gibi yapımların yanı sıra çeşitli yerli ve yabancı filmler bulunmaktadır. Festival boyunca tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacaktır. Turkcell'in GNÇ kampanyası ile gençler “1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava” kampanyasından yararlanarak biletleri 45 liraya alabilecektir. Festival katılımcı salonları, festivalin resmi web sayfasından görüntülenebilecektir.

SİNEMA FESTİVALİ NE ZAMAN, BİLETLER NE KADAR?

Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada festivalin bu yıl 75 ilde ve yaklaşık 1500 salonda düzenleneceğini duyurdu. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen festivalde 780 binden fazla seyirci sinema salonlarında buluşmuştu. Bu yıl ise festivalin daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşması planlanıyor. İki gün boyunca festival kapsamındaki tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacak.

Festivalin lansmanı, sinema sektörünün temsilcileri, yapımcılar, oyuncular, yönetmenler ve basın mensuplarının katılımıyla Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı. Lansmanda festivalin programı ve sinema salonlarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, hafta sonu Türkiye'nin her yerinde sinema biletlerinin 90 liradan satışa sunulacağını belirtti. Turkcell Pazarlama Direktörü Gökhan Aksu ise GNÇ'nin festival kapsamında “1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava” kampanyasının devam edeceğini açıkladı. Buna göre 90 liralık bilet, kampanyadan yararlanan gençler için 45 liraya gelecek.

SİNEMA FESTİVALİ FİLMLER

Türkiye Sinema Festivali programında farklı türlerden yerli ve yabancı filmler yer alacak. Festival kapsamında aile filmlerinden animasyonlara, macera yapımlarından büyük bütçeli gişe filmlerine kadar farklı yapımlar sinemaseverlerle buluşacak. Programda “Avengers: Endgame”, “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve “Odyssey” gibi yapımların yanı sıra çeşitli yerli ve yabancı filmler de bulunuyor.

Festival kapsamında gösterilecek filmler şunlardır:

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün

Üç Harfliler: Mühür

Resident Evil

Avengers: Endgame Encore

Damat Mektebi

Crystal Planet

İsyan

North: An Epic Journey of Friendship

Sınırsız

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

Kahraman Köpek Charlie

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu

Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen

Odyssey

Heart of the Beast

SİNEMA FESTİVALİ HANGİ SALONLAR 26-27 EYLÜL?

Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül'de 75 ilde ve yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirilecek. Bakanlığın açıklamasına göre festival, sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunulması ve her yaştan sinemaseverin sinemaya erişiminin kolaylaştırılması amacıyla düzenleniyor. Festival kapsamında sinemanın büyük perdede ve diğer izleyicilerle birlikte deneyimlenen bir kültür ve sanat etkinliği olduğuna dikkat çekiliyor.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Aşkar, festivalin 75 ilde yaklaşık 1500 sinema salonunda gerçekleştirileceğini ve 17 vizyon filmiyle izleyicilerin karşısına çıkılacağını belirtti. Festivalin sinema salonlarının ve sinema kültürünün desteklenmesine yönelik düzenlendiği aktarıldı.

Sinema Festivali katılımcı salonları festivalin resmi web sayfasından görüntülenebilecek.