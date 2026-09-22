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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 22:35

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Sinema Festivali filmler, hangi salonlar İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde merak ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleri ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında sinemaseverlerle buluşacak. İki gün sürecek festivalde bilet fiyatları 90 lira olarak belirlenirken, GNÇ'nin “1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava” kampanyası da devam edecek. Festival kapsamında farklı türlerden toplam 17 yerli ve yabancı yapım izleyiciyle buluşacak. Sinema Festivali 26 27 Eylül hangi salonlar, hangi filmler var? İşte Sinema Festivali filmleri…

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Editor
 TGRT Haber
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Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 22:35

Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek. Sinema salonlarının ve sinema kültürünün desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar tamamlandı. Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlarda? İşte Sinema Festivali salonları…

HABERİN ÖZETİ

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Sinema Festivali, sinema salonlarını ve kültürünü desteklemek amacıyla 26-27 Eylül tarihlerinde ikinci kez 75 ilde ve yaklaşık 1500 salonda düzenlenecektir.
sinema festivali hangi filmler var, Festival, 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Sinema festivali filmler, Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunmak ve sinemaseverlerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmektedir.
Festival kapsamında gösterilecek filmler arasında “Avengers: Endgame”, “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve “Odyssey” gibi yapımların yanı sıra çeşitli yerli ve yabancı filmler bulunmaktadır.
Festival boyunca tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacaktır.
Turkcell'in GNÇ kampanyası ile gençler “1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava” kampanyasından yararlanarak biletleri 45 liraya alabilecektir.
Festival katılımcı salonları, festivalin resmi web sayfasından görüntülenebilecektir.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

SİNEMA FESTİVALİ NE ZAMAN, BİLETLER NE KADAR?

Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada festivalin bu yıl 75 ilde ve yaklaşık 1500 salonda düzenleneceğini duyurdu. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen festivalde 780 binden fazla seyirci sinema salonlarında buluşmuştu. Bu yıl ise festivalin daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşması planlanıyor. İki gün boyunca festival kapsamındaki tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacak.

Festivalin lansmanı, sinema sektörünün temsilcileri, yapımcılar, oyuncular, yönetmenler ve basın mensuplarının katılımıyla Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı. Lansmanda festivalin programı ve sinema salonlarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, hafta sonu Türkiye'nin her yerinde sinema biletlerinin 90 liradan satışa sunulacağını belirtti. Turkcell Pazarlama Direktörü Gökhan Aksu ise GNÇ'nin festival kapsamında “1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava” kampanyasının devam edeceğini açıkladı. Buna göre 90 liralık bilet, kampanyadan yararlanan gençler için 45 liraya gelecek.

SİNEMA FESTİVALİ FİLMLER

Türkiye Sinema Festivali programında farklı türlerden yerli ve yabancı filmler yer alacak. Festival kapsamında aile filmlerinden animasyonlara, macera yapımlarından büyük bütçeli gişe filmlerine kadar farklı yapımlar sinemaseverlerle buluşacak. Programda “Avengers: Endgame”, “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve “Odyssey” gibi yapımların yanı sıra çeşitli yerli ve yabancı filmler de bulunuyor.

Festival kapsamında gösterilecek filmler şunlardır:

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Üç Harfliler: Mühür

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Resident Evil

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Avengers: Endgame Encore

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Damat Mektebi

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Crystal Planet

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

İsyan

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

North: An Epic Journey of Friendship

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Sınırsız

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Kahraman Köpek Charlie

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Odyssey

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

Heart of the Beast

Sinema Festivali hangi filmler, hangi salonlar? İstanbul, Ankara, İzmir 26-27 Eylül filmleri!

SİNEMA FESTİVALİ HANGİ SALONLAR 26-27 EYLÜL?

Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül'de 75 ilde ve yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirilecek. Bakanlığın açıklamasına göre festival, sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunulması ve her yaştan sinemaseverin sinemaya erişiminin kolaylaştırılması amacıyla düzenleniyor. Festival kapsamında sinemanın büyük perdede ve diğer izleyicilerle birlikte deneyimlenen bir kültür ve sanat etkinliği olduğuna dikkat çekiliyor.  

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Aşkar, festivalin 75 ilde yaklaşık 1500 sinema salonunda gerçekleştirileceğini ve 17 vizyon filmiyle izleyicilerin karşısına çıkılacağını belirtti. Festivalin sinema salonlarının ve sinema kültürünün desteklenmesine yönelik düzenlendiği aktarıldı.

Sinema Festivali katılımcı salonları festivalin resmi web sayfasından görüntülenebilecek.

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ETİKETLER
#Birol Güven
#Mehmet Nuri Ersoy
#Türkiye Sinema Festivali
#Gökhan Aksu
#Atlas 1948 Sineması
#Aktüel
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