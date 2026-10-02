Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:24

Ekim ayında sinemalara gelecek en iyi filmler 2026!

Sonbaharın ilk ayı eylülü geride kalırken sinemaseverler için ekim ayı da hareketli bir vizyon takvimiyle geliyor. Farklı türlerde çok sayıda yapımın seyirciyle buluşacağı ekim ayında özellikle Street Fighter, Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility), Clayface ve Çatlı 2 gibi filmler dikkat çekiyor. Ay boyunca her hafta yeni filmler sinema salonlarında yerini alacak. İşte ekim ayında sinemalara gelecek en iyi filmler…

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ekim ayında sinemalara gelecek en iyi filmler 2026!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:24

2026 vizyon programında aksiyondan korkuya, dramdan komediye kadar farklı türlerde yapımlar bulunuyor. 2 Ekim'de başlayan film takvimi, ayın son haftasında vizyona girecek En Sevdiğim, Çatlı 2, Salmokji: Karanlık Sular ve Küçük Mahmut ile devam edecek. İşte ekim ayında sinemaseverlerin karşısına çıkacak filmler ve vizyon tarihleri...

2 EKİM'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Ekim ayının ilk haftasında sinema salonlarında farklı türlerden yapımlar izleyiciyle buluşacak. Listenin ilk sırasında Digger yer alırken, Vahşinin Kalbi ve Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı da haftanın dikkat çeken filmleri arasında bulunuyor.

Ekim ayında sinemalara gelecek en iyi filmler 2026!

2 Ekim'de vizyona girecek filmler şöyle:

•    Digger
•    Vahşinin Kalbi
•    Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı
•    Unutulmuş Ada
•    Kraliçe Zor Durumda
•    Robu 404
•    Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

9 EKİM'DE SİNEMA SALONLARINDA

İkinci haftada da vizyon programı farklı seçeneklerle devam ediyor. Other Mommy, Medeni Haller, Soy, Sonsuz ve Çılgın Hafta Sonu, 9 Ekim'de seyirci karşısına çıkacak yapımlar arasında yer alıyor.

Ekim ayında sinemalara gelecek en iyi filmler 2026!

9 Ekim'de vizyona girecek filmler:

•    Other Mommy
•    Medeni Haller
•    Soy
•    Sonsuz
•    Çılgın Hafta Sonu

Ekim ayında sinemalara gelecek en iyi filmler 2026!

16 EKİM'DE VİZYON PROGRAMI YOĞUNLAŞIYOR

Ekim ayının ortasında ise vizyona girecek film sayısı artıyor. Farklı hikâyelere sahip yapımların yer aldığı haftada özellikle Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility) ile Street Fighter öne çıkıyor. Aynı tarihte korku ve dram türündeki yapımlar da izleyiciyle buluşacak.

16 Ekim'de vizyona girecek filmler:

•    Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility)
•    Balina Düşüşü
•    Street Fighter
•    Dondurmam Gaymak: Gapital
•    Cin Hikâyeleri: Zulman
•    Kefaret
•    Kanlı Gece

Ekim ayında sinemalara gelecek en iyi filmler 2026!

23 EKİM'DE YENİ FİLMLER GELİYOR

Ayın dördüncü haftasında da sinema programında dikkat çeken yapımlar bulunuyor. Primetime ve Clayface başta olmak üzere toplam altı film 23 Ekim'de vizyona girecek.

23 Ekim'de vizyona girecek filmler şöyle:

•    Primetime
•    Clayface
•    Sicrun
•    Milyonluk Hurdacı
•    Devrinin Adamı
•    Gupi ve Gülmeyen Kral

Ekim ayında sinemalara gelecek en iyi filmler 2026!

30 EKİM'DE EKİM AYI FİNAL YAPIYOR

Ekim ayının son vizyon haftasında ise dört farklı yapım sinemaseverlerle buluşacak. En Sevdiğim, Çatlı 2, Salmokji: Karanlık Sular ve Küçük Mahmut, 30 Ekim'de vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.

30 Ekim'de vizyona girecek filmler:

•    En Sevdiğim
•    Çatlı 2
•    Salmokji: Karanlık Sular
•    Küçük Mahmut

Ekim ayında sinemalara gelecek en iyi filmler 2026!

EKİM AYINDA SİNEMA SEÇENEKLERİ ARTIYOR

Ekim 2026 vizyon takvimi, ay boyunca farklı türleri takip eden izleyicilere çeşitli seçenekler sunuyor. Ayın ilk haftasından son haftasına kadar yeni yapımların eklenmesiyle sinema salonlarında hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Game Of Thrones izleyicilerine sevindiren haber: Sinema filmi geliyor
Bu hafta vizyona giren filmler listesi 19 Aralık Cuma! Bu haftanın sinema filmleri
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ekim
#Digger
#Vahşinin Kalbi
#Verity Gerçeğin Diğer Kıyısı
#En Sevdiğim
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.