Ekim ayında sinemalara gelecek en iyi filmler 2026!

Ekim 2026 vizyon programında aksiyondan korkuya, dramdan komediye kadar farklı türlerde yapımlar bulunuyor. 2 Ekim'de başlayan film takvimi, ayın son haftasında vizyona girecek En Sevdiğim, Çatlı 2, Salmokji: Karanlık Sular ve Küçük Mahmut ile devam edecek. İşte ekim ayında sinemaseverlerin karşısına çıkacak filmler ve vizyon tarihleri...

2 EKİM'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Ekim ayının ilk haftasında sinema salonlarında farklı türlerden yapımlar izleyiciyle buluşacak. Listenin ilk sırasında Digger yer alırken, Vahşinin Kalbi ve Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı da haftanın dikkat çeken filmleri arasında bulunuyor.

2 Ekim'de vizyona girecek filmler şöyle:

• Digger

• Vahşinin Kalbi

• Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı

• Unutulmuş Ada

• Kraliçe Zor Durumda

• Robu 404

• Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

9 EKİM'DE SİNEMA SALONLARINDA

İkinci haftada da vizyon programı farklı seçeneklerle devam ediyor. Other Mommy, Medeni Haller, Soy, Sonsuz ve Çılgın Hafta Sonu, 9 Ekim'de seyirci karşısına çıkacak yapımlar arasında yer alıyor.

9 Ekim'de vizyona girecek filmler:

• Other Mommy

• Medeni Haller

• Soy

• Sonsuz

• Çılgın Hafta Sonu

16 EKİM'DE VİZYON PROGRAMI YOĞUNLAŞIYOR

Ekim ayının ortasında ise vizyona girecek film sayısı artıyor. Farklı hikâyelere sahip yapımların yer aldığı haftada özellikle Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility) ile Street Fighter öne çıkıyor. Aynı tarihte korku ve dram türündeki yapımlar da izleyiciyle buluşacak.

16 Ekim'de vizyona girecek filmler:

• Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility)

• Balina Düşüşü

• Street Fighter

• Dondurmam Gaymak: Gapital

• Cin Hikâyeleri: Zulman

• Kefaret

• Kanlı Gece

23 EKİM'DE YENİ FİLMLER GELİYOR

Ayın dördüncü haftasında da sinema programında dikkat çeken yapımlar bulunuyor. Primetime ve Clayface başta olmak üzere toplam altı film 23 Ekim'de vizyona girecek.

23 Ekim'de vizyona girecek filmler şöyle:

• Primetime

• Clayface

• Sicrun

• Milyonluk Hurdacı

• Devrinin Adamı

• Gupi ve Gülmeyen Kral

30 EKİM'DE EKİM AYI FİNAL YAPIYOR

Ekim ayının son vizyon haftasında ise dört farklı yapım sinemaseverlerle buluşacak. En Sevdiğim, Çatlı 2, Salmokji: Karanlık Sular ve Küçük Mahmut, 30 Ekim'de vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.

30 Ekim'de vizyona girecek filmler:

• En Sevdiğim

• Çatlı 2

• Salmokji: Karanlık Sular

• Küçük Mahmut

EKİM AYINDA SİNEMA SEÇENEKLERİ ARTIYOR

Ekim 2026 vizyon takvimi, ay boyunca farklı türleri takip eden izleyicilere çeşitli seçenekler sunuyor. Ayın ilk haftasından son haftasına kadar yeni yapımların eklenmesiyle sinema salonlarında hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor.