Bu kez Güney Kore bizden çaldı! Demet Özdemir'in Sana Bir Sır Vereceğim dizisi Kore'ye uyarlandı

Güney Kore dizileri piyasaya açılmasıyla dikkatleri üzerlerine çekerken şimdilerde de Türk dizisi Kore’de uyarlanıyor. Genellikle Güney Kore’den uyarlama şeklinde diziler ekranlarda yer alırken Demet Özdemir’in üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin halen daha çok konuşulan Sana Bir Sır Vereceğim dizisi Kore dünyasında açılıyor. Take Charge of My Heart adıyla duyurulan dizi de orijinaline yakın olup olmadığı ve konusuyla merak konusu oluyor.

BU KEZ GÜNEY KORE BİZDEN ÇALDI!

Dizi dünyasında gerek yabancı yapımlar gerekse de Türk yapımlar oldukça rağbet gören türler oluyor. Kimi zaman yabancı bir yapım Türkiye ekranlarında uyarlama olarak görülürken kimi zaman da Türk bir yapım dünyanın dört bir yanında izleyicisiyle buluşuyor.

Özellikle de Güney Kore yapımları ekranlarda büyük bir ilgi görürken her ülke kendi dilinde ya da oyuncusuyla uyarlama yaparak bu dizileri gündeme getiriyor. Hal böyle olunca da dizi ve film alanlarında çok çeşitlilik söz konusu oluyor.

Türkiye son yıllarda ekranlarda dikkatleri üzerine çeken ve reyting rekorları kıran dizileri yurt dışında da uyarlama olarak görmemizi sağlıyor. Ayrıca diğer bir yandan da bu diziler uzun yıllardır dizi uyarlaması piyasasına da yön vermeye başladı. Önceden Güney Kore’den Türk yapımcılar dizileri alırken şimdilerde Güney Koreli yapımcılar Türkiye’den dizi alıyor.

DEMET ÖZDEMİR'İN SANA BİR SIR VERECEĞİM DİZİSİNİ KORE UYARLANDI

Türkiye’den Güney Kore’ye uyarlanacak olan dizi ise bir döneme damga vuran ve Demet Özdemir’in ilk projelerinden Sana Bir Sır Vereceğim oldu. Üstelik genç isimleri bir araya getiren bu yapım Türkiye’de de konusuyla neredeyse türünün tek örneği. Başrollerini Ekin Koç ve Demet Özdemir’in oynadığı, sıradan bir ailenin hikayesinin ötesinde fantastik güçlere sahip karakterlerin yaşamı ekranlara gelmişti.

2013 yılında yayın hayatına başlayan Sana Bir Sır Vereceğim, özellikle de genç izleyici tarafından ilgi çekici bulunmuş ve yoğun ilgi görmüştü. Şimdilerde Güney Kore’de uyarlama olarak karşımıza çıkan Sana Bir Sır Vereceğim, Take Charge of My Heart adıyla karşımıza çıkıyor.

TAKE CHARGE OF MY HEART KONUSU NEDİR?

Take Charge of My Heart dizisi yapay kalbinin pili tükenmek üzere olan Baek Ho-rang ile vücudundan elektrik akımı geçirebilen Na Bo-bae'nin hikayesini ele alıyor. Birbirinden farklı sorunlarla mücadele eden iki karakter, tesadüfen karşılaştıkları hayatlarını değiştirecek bir gerçekle karşılaşıyorlar. Kim Young-kwang ve Chae Soo-bin başrollerini paylaştıkları Take Charge of My Heart dizisi Netflix ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.