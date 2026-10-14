İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli yağış, kentte günlük yaşamı zorlaştırırken ünlü oyuncu Demet Özdemir’den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdemir, yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. Stüdyodan çıkamadıklarını ifade eden oyuncunun yardım çağrısı, yaşanan durumun sosyal medyada gündeme geldi.

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HABERİN ÖZETİ Demet Özdemir’den yardım çağrısı! Şiddetli Yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldı İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ünlü oyuncu Demet Özdemir stüdyoda mahsur kaldığını duyurarak yardım istedi. Şiddetli yağış İstanbul'da günlük yaşamı zorlaştırdı. Demet Özdemir, stüdyoda mahsur kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Oyuncu, yaşanan durum nedeniyle yardım çağrısında bulundu. Özdemir'in yardım çağrısı sosyal medyada gündeme geldi.

DEMET ÖZDEMİR MAHSUR KALDI

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden şiddetli yağış, akşam saatlerinde etkisini daha da artırdı. Megakentte yollar göle dönerken birçok kişi araçlarında ve yollarda mahsur kaldı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, ünlü isimleri de etkiledi. Murat Boz’un ardından oyuncu Demet Özdemir’den de mahsur kalma haberi geldi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şiddetli yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldıklarını belirterek yardım çağrısında bulundu. İstanbul’da etkisini sürdüren yağmur nedeniyle yaşanan aksaklıklar gündem olurken, ünlü oyuncunun paylaşımı da dikkat çekti. Kentte yağışın ulaşımı nasıl etkileyeceği merak edilirken, vatandaşların yaşadığı zorluklar günün öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.