Demet Özdemir’den yardım çağrısı! Şiddetli Yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldı

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İstanbul
İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli yağış, kentte günlük yaşamı zorlaştırırken ünlü oyuncu Demet Özdemir’den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdemir, yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. Stüdyodan çıkamadıklarını ifade eden oyuncunun yardım çağrısı, yaşanan durumun sosyal medyada gündeme geldi.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden şiddetli yağış, akşam saatlerinde etkisini daha da artırdı. Megakentte yollar göle dönerken birçok kişi araçlarında ve yollarda mahsur kaldı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, ünlü isimleri de etkiledi. Murat Boz’un ardından oyuncu Demet Özdemir’den de mahsur kalma haberi geldi.
Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şiddetli yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldıklarını belirterek yardım çağrısında bulundu. İstanbul’da etkisini sürdüren yağmur nedeniyle yaşanan aksaklıklar gündem olurken, ünlü oyuncunun paylaşımı da dikkat çekti. Kentte yağışın ulaşımı nasıl etkileyeceği merak edilirken, vatandaşların yaşadığı zorluklar günün öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.