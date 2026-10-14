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Magazin
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 20:15

Demet Özdemir’den yardım çağrısı! Şiddetli Yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldı

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış, oyuncu Demet Özdemir’i de etkiledi. Ünlü oyuncu, yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldıklarını belirterek yardım çağrısında bulundu. İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen yağışın ardından Özdemir’in paylaşımı dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 20:15

’da etkisini gösteren şiddetli yağış, kentte günlük yaşamı zorlaştırırken ünlü oyuncu ’den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdemir, yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. Stüdyodan çıkamadıklarını ifade eden oyuncunun yardım çağrısı, yaşanan durumun sosyal medyada gündeme geldi.

HABERİN ÖZETİ

Demet Özdemir’den yardım çağrısı! Şiddetli Yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldı

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ünlü oyuncu Demet Özdemir stüdyoda mahsur kaldığını duyurarak yardım istedi.
Şiddetli yağış İstanbul'da günlük yaşamı zorlaştırdı.
Demet Özdemir, stüdyoda mahsur kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Oyuncu, yaşanan durum nedeniyle yardım çağrısında bulundu.
Özdemir'in yardım çağrısı sosyal medyada gündeme geldi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

DEMET ÖZDEMİR MAHSUR KALDI

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden şiddetli yağış, akşam saatlerinde etkisini daha da artırdı. Megakentte yollar göle dönerken birçok kişi araçlarında ve yollarda mahsur kaldı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, ünlü isimleri de etkiledi. Murat Boz’un ardından oyuncu Demet Özdemir’den de mahsur kalma haberi geldi. 

Demet Özdemir’den yardım çağrısı! Şiddetli Yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldı

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şiddetli yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kaldıklarını belirterek yardım çağrısında bulundu. İstanbul’da etkisini sürdüren yağmur nedeniyle yaşanan aksaklıklar gündem olurken, ünlü oyuncunun paylaşımı da dikkat çekti. Kentte yağışın ulaşımı nasıl etkileyeceği merak edilirken, vatandaşların yaşadığı zorluklar günün öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

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ETİKETLER
#demet özdemir
#İstanbul
#Stüdyo
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