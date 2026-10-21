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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:48

Tuzlu Kahve’den Fatih Terim’e olay gönderme! İmparatordan gelen cevap dizinin sevenlerini heyecanlandırdı

Star TV’de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Başarılı isimleri bir araya getiren Tuzlu Kahve, her hafta sürpriz konuklarıyla gündemdeki yerini alırken, bu hafta ünlü teknik direktör Fatih Terim’in UEFA Kupası finalindeki soyunma odası konuşmasına gönderme yapıldı. Yani bölümde yapılan göndermeye ise Fatih Terim’den cevap gecikmedi. Ünlü ismin yaptığı açıklama diğer bir yandan da kafaları karıştırdı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Tuzlu Kahve’den Fatih Terim’e olay gönderme! İmparatordan gelen cevap dizinin sevenlerini heyecanlandırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:48

Ekranlara damga vuran işlerden biri olan her hafta dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İzleyicinin yoğun ilgi ile izlediği yapımlardan biri olan Tuzlu Kahve, bu hafta da oldukça çok konuşularak gündemdeki yerin aldı. Ünlü teknik direktör göndermesi olay oldu. Tüm bunların üstüne İmparator’dan gelen cevap ise adeta kafaları karıştırdı. İşte detaylar…

TUZLU KAHVE’DEN FATİH TERİM’E OLAY GÖNDERME!

’nin en heyecanlı yapımlarından biri olan Tuzlu Kahve, yine ekranlara damga vurmayı başardı. Üstelik başarılı oyuncularıyla birlikte yoğun ilgi ile izlenen Tuzluk Kahve, eski dönemlerde farklı kişilere gönderme yaparak kısa sürede gündeme geliyor.

Tuzlu Kahve’den Fatih Terim’e olay gönderme! İmparatordan gelen cevap dizinin sevenlerini heyecanlandırdı

Bu hafta gönderme yapılan ismi futbolun İmparator’u olarak tanınan Fatih Terim oldu. Fatih Terim’in UEFA Kupası finali öncesinde oyunculara yaptığı motivasyon cümlesi üzerinden ne kadar geçerse geçsin unutulmayan ve güldüren videolar arasında yerini almıştı.

Tuzlu Kahve’den Fatih Terim’e olay gönderme! İmparatordan gelen cevap dizinin sevenlerini heyecanlandırdı

Fatih Terim’in, Yine söylüyorum: Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız. Allah yardımcınız olsun” konuşmasını bu kez dizinin annesi Hatun Aydınoğlu dile getirdi.

Tuzlu Kahve’den Fatih Terim’e olay gönderme! İmparatordan gelen cevap dizinin sevenlerini heyecanlandırdı

Bu sahne sonrası sosyal medyasından Fatih Terim’de dizinin göndermesine yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlanırdı. ’ın başarılı teknik direktörü olan Fatih Terim, ‘Tüm ekibe selamlar umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz’ sözü kafaları karıştırdı.

Tuzlu Kahve’den Fatih Terim’e olay gönderme! İmparatordan gelen cevap dizinin sevenlerini heyecanlandırdı

İMPARATORDAN GELEN CEVAP DİZİNİN SEVENLERİNİ HEYECANLANDIRDI

Tuzlu Kahve’nin Fatih Terim paylaşımının ardından sosyal medyada bu haftaki konuğu hakkında gündem olacak paylaşımlarda peş peşe geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Fatih Terim’in UEFA’nda final maçı öncesinde yaptığı konuşmanın Hatun Aydınoğlu’nun yapması dizi severleri de heyecanlandırdı.

Tuzlu Kahve’den Fatih Terim’e olay gönderme! İmparatordan gelen cevap dizinin sevenlerini heyecanlandırdı

Fatih Terim’in unutulmaz sözü “Taktik maktik yok BAM BAM BAM!" notuyla yayınlandı. Fatih Terim’in bu paylaşım sonrası diziye dahil olacağı gündeme geldi. Fatih Terim sevilen isimlerin yer aldığı yapımda konuk oyuncu olarak ekranlara damga vuracak.

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ETİKETLER
#galatasaray
#fatih terim
#Star TV
#Tuzlu kahve
#Hatun Aydınoğlu
#Medya
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