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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 20:45

Nevra Serezli’den Sihirli Annem Taci’si için Tuzlu Kahve çağrısı! “Taci’yi getirmelerini bekliyorum”

Sihirli Annem dizisinde oynadığı Dudu karakteriyle hafızalara kazınan Nevra Serezli’den Tuzlu Kahve dizisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Usta oyuncu, Sihirli Annem’de Metin Serezli’nin seslendirdiği Taci karakterinin Tuzlu Kahve’ye dahil edilmesini beklediğini söyledi. Serezli’nin “Taci’yi getirmelerini bekliyorum!” sözleri, iki yapım arasında eğlenceli bir bağlantı kurulması ihtimalini gündeme taşıdı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Nevra Serezli’den Sihirli Annem Taci’si için Tuzlu Kahve çağrısı! “Taci’yi getirmelerini bekliyorum”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 20:45

Nevra Serezli, Tuzlu Kahve dizisi hakkında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Sihirli Annem dizisinde Metin Serezli’nin sesiyle hayat bulan Taci karakterini hatırlatan usta oyuncu, karakterin Tuzlu Kahve’ye gelmesini beklediğini dile getirdi. Serezli’nin “Taci’yi getirmelerini bekliyorum!” sözleri, dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı.

NEVRA SEREZLİ’DEN TUZLU KAHVE DİZİSİNDEN İSTEK

Usta oyuncu Nevra Serezli, Tuzlu Kahve dizisiyle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem’de Metin Serezli’nin seslendirdiği Taci karakterini hatırlatan oyuncu, sevilen karakterin Tuzlu Kahve dizisine dahil edilmesini istediğini dile getirdi. Serezli, “Tuzlu Kahve’ye Taci’yi getirmelerini bekliyorum!” sözleriyle dikkat çekti.

Nevra Serezli’den Sihirli Annem Taci’si için Tuzlu Kahve çağrısı! “Taci’yi getirmelerini bekliyorum”

Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan Taci karakterinin farklı bir yapımda yer alması fikri, nostalji seven izleyicilerin ilgisini çekti. Nevra Serezli’nin bu açıklaması, Taci’nin Tuzlu Kahve’de görülüp görülmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. 

Nevra Serezli’den Sihirli Annem Taci’si için Tuzlu Kahve çağrısı! “Taci’yi getirmelerini bekliyorum”

Peki, Serezli’nin bu isteği gerçeğe dönüşecek mi? Şimdilik Taci karakterinin diziye katılacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Ancak usta oyuncunun sözleri, olası bir sürpriz ihtimalini gündeme taşıdı.

“ TACİ’Yİ  BEKLİYORUM”

Nevra Serezli, katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajla sosyal medyada gündem oldu. Star TV’de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinde rol alan usta oyuncu, farklı arasında bağlantı kurularak oyuncuların yeniden bir araya getirilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Serezli, açıklamasında Sihirli Annem dizisinde Metin Serezli’nin seslendirdiği Taci karakterine de gönderme yaptı.

Nevra Serezli’den Sihirli Annem Taci’si için Tuzlu Kahve çağrısı! “Taci’yi getirmelerini bekliyorum”

Usta oyuncu, “Ben Taci’yi bekliyorum. Bana belki Taci’yi getirirler. Hiç belli olmaz.” sözleriyle dikkat çekti. Bu ifadeleriyle Tuzlu Kahve dizisinin yapımcısı Polat Yağcı’ya esprili bir mesaj gönderen Serezli, Taci karakterini yeniden görme isteğini dile getirdi. Oyuncunun bu açıklaması, iki yapım arasında olası bir bağlantı yaşanıp yaşanmayacağı konusunda merak uyandırdı.

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#Diziler
#Mavi Kadin
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