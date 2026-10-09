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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:46

Çukur'un Aliço'su Tuzlu Kahve’de! Tuzlu Kahve yeni bölümde Rıza Kocaoğlu hangi rolü oynayacak?

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve’nin yeni bölümüne konuk oluyor. Ekranların tanınan isimlerinden Rıza Kocaoğlu’nun diziye katılması, yapımın takipçilerinin dikkatini çekti. Oyunculuğuyla farklı projelerde izleyici karşısına çıkan Rıza Kocaoğlu, bu kez Tuzlu Kahve dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacak. Peki, Tuzlu Kahve yeni bölümde Rıza Kocaoğlu hangi rolü oynayacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Çukur'un Aliço'su Tuzlu Kahve’de! Tuzlu Kahve yeni bölümde Rıza Kocaoğlu hangi rolü oynayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:46

Tuzlu Kahve’nin yeni bölümünde izleyicileri tanınmış bir isim karşıladı. Başarılı oyuncu , yeni bölümüne konuk olarak katılacak. Televizyon ve sinema projelerindeki performansıyla tanınan Rıza Kocaoğlu’nun Tuzlu Kahve’de yer alması dikkat çekti. Rıza Kocaoğlu’nun katılımıyla gündeme gelen Tuzlu Kahve’nin yeni bölümü, oyuncunun hangi rolde oynayacağı merak ediliyor. Peki Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve’nin yeni bölümünde hangi rolü oynayacak?

TUZLU KAHVE DİZİSİNE RIZA KOCAOĞLU GELİYOR

Poll Production imzalı komedi dizisi Tuzlu Kahve, her hafta farklı oyuncuları hikâyesine dahil etmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, senaryosunu Aslı Zengin, Banu Zengin Tak ve Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı dizi, bu kez Rıza Kocaoğlu’nu konuk oyuncu olarak ağırlamaya hazırlanıyor.

 

Çukur'un Aliço'su Tuzlu Kahve’de! Tuzlu Kahve yeni bölümde Rıza Kocaoğlu hangi rolü oynayacak?

Farklı isimleri konuk ederek hikâyesini zenginleştiren Tuzlu Kahve’de, Rıza Kocaoğlu’nun nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı şimdiden merak konusu oldu. 

Çukur'un Aliço'su Tuzlu Kahve’de! Tuzlu Kahve yeni bölümde Rıza Kocaoğlu hangi rolü oynayacak?

Başarılı oyuncunun diziye katılmasıyla birlikte yeni bölümün nasıl bir hikâyeye sahne olacağı da ilgi çekti. Peki, Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve’de hangi rolle izleyici karşısına çıkacak? Ünlü oyuncunun karakterinin dizinin hikâyesine nasıl dahil olacağı, yeni bölümle birlikte yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor.

TUZLU KAHVE’DE RIZA KOCAOĞLU HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve’nin yeni bölümüne konuk olmasıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun projede hangi rolle izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu. Kocaoğlu’nun konuk olduğunun duyurulmasının ardından izleyiciler, oyuncunun oynayacağı karakterle ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı.

Çukur'un Aliço'su Tuzlu Kahve’de! Tuzlu Kahve yeni bölümde Rıza Kocaoğlu hangi rolü oynayacak?

Rıza Kocaoğlu’nun Tuzlu Kahve’de hangi rolü oynayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncunun projedeki karakteri ve hikâyedeki yeri şimdilik bilinmiyor. İzleyiciler, Kocaoğlu’nun nasıl bir rolle karşılarına çıkacağını ve karakterinin hikâyeye nasıl bir katkı sunacağını merak ediyor.

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ETİKETLER
#Rıza Kocaoğlu
#Tuzlu kahve
#Mustafa Kotan
#Diziler
#Aslı Zengin
#Poll Production
#Mavi Kadin
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