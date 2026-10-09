Çukur'un Aliço'su Tuzlu Kahve’de! Tuzlu Kahve yeni bölümde Rıza Kocaoğlu hangi rolü oynayacak?

Tuzlu Kahve’nin yeni bölümünde izleyicileri tanınmış bir isim karşıladı. Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve yeni bölümüne konuk olarak katılacak. Televizyon ve sinema projelerindeki performansıyla tanınan Rıza Kocaoğlu’nun Tuzlu Kahve’de yer alması dikkat çekti. Rıza Kocaoğlu’nun katılımıyla gündeme gelen Tuzlu Kahve’nin yeni bölümü, oyuncunun hangi rolde oynayacağı merak ediliyor. Peki Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve’nin yeni bölümünde hangi rolü oynayacak?

TUZLU KAHVE DİZİSİNE RIZA KOCAOĞLU GELİYOR

Poll Production imzalı komedi dizisi Tuzlu Kahve, her hafta farklı oyuncuları hikâyesine dahil etmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, senaryosunu Aslı Zengin, Banu Zengin Tak ve Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı dizi, bu kez Rıza Kocaoğlu’nu konuk oyuncu olarak ağırlamaya hazırlanıyor.

Farklı isimleri konuk ederek hikâyesini zenginleştiren Tuzlu Kahve’de, Rıza Kocaoğlu’nun nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.

Başarılı oyuncunun diziye katılmasıyla birlikte yeni bölümün nasıl bir hikâyeye sahne olacağı da ilgi çekti. Peki, Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve’de hangi rolle izleyici karşısına çıkacak? Ünlü oyuncunun karakterinin dizinin hikâyesine nasıl dahil olacağı, yeni bölümle birlikte yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor.

TUZLU KAHVE’DE RIZA KOCAOĞLU HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve’nin yeni bölümüne konuk olmasıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun projede hangi rolle izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu. Kocaoğlu’nun konuk olduğunun duyurulmasının ardından izleyiciler, oyuncunun oynayacağı karakterle ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı.

Rıza Kocaoğlu’nun Tuzlu Kahve’de hangi rolü oynayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncunun projedeki karakteri ve hikâyedeki yeri şimdilik bilinmiyor. İzleyiciler, Kocaoğlu’nun nasıl bir rolle karşılarına çıkacağını ve karakterinin hikâyeye nasıl bir katkı sunacağını merak ediyor.