“Tuzlu Kahve”nin 13. bölümünde izleyicileri dünya starı sürprizi bekliyor. Programın yapımcısı Polat Yağcı, katıldığı etkinlikte yeni bölümle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yağcı, programda dünyaca ünlü bir yıldızın yer alacağını söylerken konukla ilgili detayları ise şimdilik gizemli bıraktı.

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HABERİN ÖZETİ Tuzlu Kahve’nin 13. bölümünde dünya starı sürprizi! Polat Yağcı kimi ikna etti? "Tuzlu Kahve"nin yapımcısı Polat Yağcı, her hafta reytinglerde birinci olan dizinin 13. bölümünde Türk oyuncuların yanı sıra dünyaca ünlü bir yıldızın konuk olacağını açıkladı. Programın yapımcısı Polat Yağcı, 13. bölümde dünyaca ünlü bir yıldızın konuk olacağını belirterek konuğun kim olduğunu gizemli bıraktı. Yağcı, dizinin her hafta reytinglerde birinci olduğunu ve yaklaşık iki saat boyunca izleyicinin keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını söyledi. Programda eski aile komedilerinin sıcaklığını yakalamaya çalıştıklarını ve her hafta farklı konuklarla bu yapıyı zenginleştirdiklerini ifade etti. Dizide zaman zaman sevilen yapımlara ve karakterlere göndermeler yapıldığı belirtildi.

TUZLU KAHVE’NİN 13. BÖLÜMÜNDE DÜNYA STARI SÜRPRİZİ!

Programın yapımcısı Polat Yağcı, “Tuzlu Kahve”nin yeni bölümünde dünyaca ünlü bir yıldızın konuk olacağını açıkladı. Her hafta farklı isimleri ağırladıklarını belirten Yağcı, 13. bölümde Türk oyuncuların yanı sıra dünya starı bir konuğa da yer vereceklerini söyledi. Yağcı, sürpriz konuğun kim olduğunu ise açıklamadı.

POLAT YAĞCI’DAN “TUZLU KAHVE”NİN YENİ BÖLÜMÜYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Yağcı, “Tuzlu Kahve”nin izleyicilere keyifli vakit geçirmeyi amaçlayan bir dizi olduğunu söyledi. Her hafta farklı isimleri ağırladıklarını belirten yapımcı, zaman zaman sevilen yapımlara ve karakterlere de göndermeler yaptıklarını anlattı. 13. bölümde ise izleyicileri farklı bir sürprizin beklediğini ifade etti.

“TUZLU KAHVE” REYTİNG BAŞARISIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Polat Yağcı, “Tuzlu Kahve”nin izleyiciden gördüğü ilgiden de bahsetti. Dizinin her hafta reytinglerde birinci olduğunu belirten Yağcı, yaklaşık iki saat boyunca izleyicinin keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını söyledi. Yağcı, dizide eski aile komedilerinin sıcaklığını yakalamaya çalıştıklarını ve her hafta farklı konuklarla bu yapıyı zenginleştirdiklerini ifade etti.

POLAT YAĞCI “TUZLU KAHVE”NİN BAŞARISININ SIRRINI ANLATTI

Tuzlu Kahve”nin yapımcısı Polat Yağcı, programın başarısının sırrını anlattı. Yağcı, her hafta reytinglerde birinci olduklarını belirtirken dizinin izleyicilere yaklaşık iki saat boyunca keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını söyledi.

Bununla birlikte izleyicilere her hafta yeni sürprizler sunacaklarını da belirten Yağcı, programda farklı isimleri ağırlamaya devam edeceklerini söyledi. Her bölümde izleyicinin merakını canlı tutacak farklı detaylara yer verdiklerini ifade eden Yağcı, 13. bölümde ise dünyaca ünlü bir yıldızın konuk olacağının sinyalini verdi.

Tuzlu Kahve”nin her bölümünde izleyiciyi farklı konuklar ve sürprizlerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Polat Yağcı, 13. bölüm için de merak uyandırdı. Dünya starı sürprizinin ardından gözler, yeni bölümde diziye konuk olacak isme çevrildi.