Şimal Konak Tuzlu Kahve'de oynuyor mu, oynadı mı? Jenerikte yer alan Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde?

Volkan Konak ile Selma Konak’ın kızı olan Şimal Konak, Star TV dizisi olan Tuzlu Kahve'nin jeneriğinde yer alıyor. Birçok kişi ise Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde oynuyor sorusunun cevabını araştırdı.

ŞİMAL KONAK TUZLU KAHVE'DE OYNUYOR MU?

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin başlangıcındaki isimler arasında Şimal Konak ismi yer aldı. Volkan Konak'ın kızının adı ile aynı olmasından dolayı dizide yer aldığı düşünüldü. Jenerikte yer alan ismin dizide şu an için herhangi bir rolü bulunmuyor.

ŞİMAL KONAK TUZLU KAHVE'DE OYNADI MI?

Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak'ın adının Tuzlu Kahve jeneriğinde yer alması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Genç ismin jenerikte yer alması dikkat çekerken, dizide herhangi bir rolü bulunmuyor. Jenerikte bir hata olabileceği bir ihtimal olurken, belki de ilerleyen bölümlerde rol alabileceği tahminler arasında yer alıyor.

ŞİMAL KONAK TUZLU KAHVE'DE HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Selma ve Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, Tuzlu Kahve dizisinin jeneriğinde ismi ile yer aldı. Birçok kişinin dikkatinden kaçmayan ismin dizide herhangi bir rolü bulunmamakta. Tahminler arasında ise bir hata olabileceği veya daha sonra dahil olacağı da yer aldı.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Eda Ece – Derin Kutaygil

Buğra Gülsoy – Mehmet Aydınoğlu

Binnur Kaya – Hatun Aydınoğlu

Şevval Sam – Candan Aydınoğlu

Sarp Apak – Murat Aydınoğlu

Melis Fis – İpek Aydınoğlu

Settar Tanrıöğen – Osman Aydınoğlu



Enis Arıkan – Taylan Kutaygil

Nergis Kumbasar – Tiraje Kutaygil

Nevra Serezli – Sitare Kutaygil

Nebahat Çehre – Feryal İpekli

Yasemin Ergene – Elit İpekli

Cengiz Bozkurt – Ünver İpekli

Ceren Moray – Aybüke Destan

Hatice Aslan – Nermin Destan

İrem Kahyaoğlu – Meryem

Nazlı Tosunoğlu – Şengül

Nazlı Senem Ünal – Melodi

Elit Andaç Çam – Beste

Şeyla Halis – İrma

Gökçe Özyol – Adem