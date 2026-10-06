Şimal Konak Tuzlu Kahve'de oynuyor mu, oynadı mı? Jenerikte yer alan Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde?

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İstanbul
Volkan Konak ile Selma Konak’ın kızı olan Şimal Konak, Star TV dizisi olan Tuzlu Kahve'nin jeneriğinde yer alıyor. Birçok kişi ise Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde oynuyor sorusunun cevabını araştırdı.
Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin başlangıcındaki isimler arasında Şimal Konak ismi yer aldı. Volkan Konak'ın kızının adı ile aynı olmasından dolayı dizide yer aldığı düşünüldü. Jenerikte yer alan ismin dizide şu an için herhangi bir rolü bulunmuyor.
Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak'ın adının Tuzlu Kahve jeneriğinde yer alması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Genç ismin jenerikte yer alması dikkat çekerken, dizide herhangi bir rolü bulunmuyor. Jenerikte bir hata olabileceği bir ihtimal olurken, belki de ilerleyen bölümlerde rol alabileceği tahminler arasında yer alıyor.
Selma ve Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, Tuzlu Kahve dizisinin jeneriğinde ismi ile yer aldı. Birçok kişinin dikkatinden kaçmayan ismin dizide herhangi bir rolü bulunmamakta. Tahminler arasında ise bir hata olabileceği veya daha sonra dahil olacağı da yer aldı.
Eda Ece – Derin Kutaygil
Buğra Gülsoy – Mehmet Aydınoğlu
Binnur Kaya – Hatun Aydınoğlu
Şevval Sam – Candan Aydınoğlu
Sarp Apak – Murat Aydınoğlu
Melis Fis – İpek Aydınoğlu
Settar Tanrıöğen – Osman Aydınoğlu
Enis Arıkan – Taylan Kutaygil
Nergis Kumbasar – Tiraje Kutaygil
Nevra Serezli – Sitare Kutaygil
Nebahat Çehre – Feryal İpekli
Yasemin Ergene – Elit İpekli
Cengiz Bozkurt – Ünver İpekli
Ceren Moray – Aybüke Destan
Hatice Aslan – Nermin Destan
İrem Kahyaoğlu – Meryem
Nazlı Tosunoğlu – Şengül
Nazlı Senem Ünal – Melodi
Elit Andaç Çam – Beste
Şeyla Halis – İrma
Gökçe Özyol – Adem