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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:44

Şimal Konak Tuzlu Kahve'de oynuyor mu, oynadı mı? Jenerikte yer alan Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde?

Tuzlu Kahve dizisinin jeneriğinde yer alan Şimal Konak ismi kısa sürede sosyal medyada gündeme yerleşti. Sanatçı Volkan Konak'ın kızı olan Şimal Konak Tuzlu Kahve'de oynuyor mu, oynadı mı soruları da izleyici tarafından merak edildi.

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Editor
 Gonca Işık
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Şimal Konak Tuzlu Kahve'de oynuyor mu, oynadı mı? Jenerikte yer alan Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:44

ile Selma Konak’ın kızı olan Şimal Konak, dizisi olan 'nin jeneriğinde yer alıyor. Birçok kişi ise Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde oynuyor sorusunun cevabını araştırdı.

ŞİMAL KONAK TUZLU KAHVE'DE OYNUYOR MU?

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin başlangıcındaki isimler arasında Şimal Konak ismi yer aldı. Volkan Konak'ın kızının adı ile aynı olmasından dolayı dizide yer aldığı düşünüldü. Jenerikte yer alan ismin dizide şu an için herhangi bir rolü bulunmuyor.

Şimal Konak Tuzlu Kahve'de oynuyor mu, oynadı mı? Jenerikte yer alan Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde?

ŞİMAL KONAK TUZLU KAHVE'DE OYNADI MI?

Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak'ın adının Tuzlu Kahve jeneriğinde yer alması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Genç ismin jenerikte yer alması dikkat çekerken, dizide herhangi bir rolü bulunmuyor. Jenerikte bir hata olabileceği bir ihtimal olurken, belki de ilerleyen bölümlerde rol alabileceği tahminler arasında yer alıyor.

Şimal Konak Tuzlu Kahve'de oynuyor mu, oynadı mı? Jenerikte yer alan Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde?

ŞİMAL KONAK TUZLU KAHVE'DE HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Selma ve Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, Tuzlu Kahve dizisinin jeneriğinde ismi ile yer aldı. Birçok kişinin dikkatinden kaçmayan ismin dizide herhangi bir rolü bulunmamakta. Tahminler arasında ise bir hata olabileceği veya daha sonra dahil olacağı da yer aldı.

Şimal Konak Tuzlu Kahve'de oynuyor mu, oynadı mı? Jenerikte yer alan Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde?

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Eda Ece – Derin Kutaygil
Buğra Gülsoy – Mehmet Aydınoğlu
Binnur Kaya – Hatun Aydınoğlu

Şevval Sam – Candan Aydınoğlu
Sarp Apak – Murat Aydınoğlu
Melis Fis – İpek Aydınoğlu
Settar Tanrıöğen – Osman Aydınoğlu

Şimal Konak Tuzlu Kahve'de oynuyor mu, oynadı mı? Jenerikte yer alan Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde?


Enis Arıkan – Taylan Kutaygil
Nergis Kumbasar – Tiraje Kutaygil
Nevra Serezli – Sitare Kutaygil
Nebahat Çehre – Feryal İpekli
Yasemin Ergene – Elit İpekli

Şimal Konak Tuzlu Kahve'de oynuyor mu, oynadı mı? Jenerikte yer alan Şimal Konak Tuzlu Kahve'de hangi rolde?

Cengiz Bozkurt – Ünver İpekli
Ceren Moray – Aybüke Destan
Hatice Aslan – Nermin Destan
İrem Kahyaoğlu – Meryem
Nazlı Tosunoğlu – Şengül
Nazlı Senem Ünal – Melodi
Elit Andaç Çam – Beste
Şeyla Halis – İrma
Gökçe Özyol – Adem

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#volkan konak
#şimal konak
#selma konak
#Star TV
#Tuzlu kahve
#Diziler
#Mavi Kadin
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